韓国トップ女優が日本でファンミ開催!! まさかのK-POPダンスも披露!!

女優ハン・ソヒが日本でファンミーティングを開催した。ハン・ソヒは7月20日、東京・Zepp DiverCityで『2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR - Xohee Loved Ones』を開催し、日本のファンと特別な思い出を分かち合った。

【写真】ファンミに向かうハン・ソヒ、“骨盤タトゥー”

特に今回の日本ファンミーティングは、デビュー後初めての開催でありながら、2公演とも全席完売を記録し、ハン・ソヒの熱いグローバル人気を実感させた。

今回のファンミーティングでは、公演ごとに異なるプログラムが構成され、ファンに新鮮な楽しみを提供した。

1回目の公演では、ドラマの名場面を観賞し、裏話を語る「BEST SCENE TOP 3」や、ファンが書いた「MUST-DO LIST」を一緒に読む感性的なコーナーが行われた。

(写真提供=9アートエンターテインメント)

2回目では、事前ファン投票で選ばれた「Xohee’s AWARDS」やファンアート紹介コーナーが設けられ、より深い交流が繰り広げられた。

またハン・ソヒは、JENNIEの『Seoul City』とaespaの『Whiplash』をカバーするサプライズのダンスパフォーマンスを披露し、ステージ上で意外な魅力を発揮した。そのほか、ファンと一緒に行う○×クイズやリレーゲームなど、様々な参加型プログラムで楽しい雰囲気が続き、会場は笑いに包まれた。

(写真提供=9アートエンターテインメント)

公演を通して熱い応援を送ったファンたちは、ファンミーティングの最後に行われたスローガンイベントで真心を伝え、ハン・ソヒに深い感動を与えた。ステージ上でその光景を見守っていたハン・ソヒは、明るい笑顔と共に感謝の言葉を述べ、ファンミーティングの締めくくりを感動的に飾った。

公演を無事に終えたハン・ソヒは、「一人ひとりの姿を目に焼きつけることができて光栄だった。ファンの応援が表情からも伝わってきて感動した」と語り、「皆さんは私にとって宝石のような存在。これからも頻繁に会える場を必ず作っていきたい。貴重な時間を割いて来てくださって感謝しているし、今日は私の人生に長く残る大切な思い出になると思う」と感想を語った。

(写真提供=9アートエンターテインメント)

なお、ハン・ソヒはバンコク、東京に続き、8月2日に台北でのファンミーティングを予定している。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。