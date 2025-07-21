ÁÏÎ©140¼þÇ¯à¥ß¥Ã¥·¥ç¥óá¤ÏÆüËÜ°ì¡ª¡ÖÊ¡²¬¸©¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ËÄ©¤àÊ¡²¬½÷³Ø±¡¤¬¸©ÃÎ»ö¤Ë·è°ÕÈäÏª¡Ú¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¡Û
¡¡º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ(¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤)¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò(8·î6¡Á9Æü¡¢²¬»³»Ô)¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÊ¡²¬½÷³Ø±¡(Ê¡²¬»Ô)¤ÎÁª¼ê¤é¤¬7·î18Æü¡¢Ê¡²¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢³Ø±¡ÁÏÎ©140¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬½÷³Ø±¡¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¤Ï2023Ç¯°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¡£²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï½é½Ð¾ì¤·¤¿21Ç¯¤Î16¶¯¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤Ï»°¤Ä¤¢¤Ã¤¿Á´¶å½£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡2ÅÙ¡¢½àÍ¥¾¡1ÅÙ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇë¸¶Àé¿Ò(3Ç¯)¤ä181¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÈþ¼ÓØª(3Ç¯)¤éÉô°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ãæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤ÇÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¡£Çë¸¶¤é¼çÎÏ¤Î3Ç¯À¸¤ÏÃæ³Ø3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç3°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¹â¹»1Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢(½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼)¤Î¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É·Ð¸³¤âËÉÙ¤À¡£
¡¡1885(ÌÀ¼£18)Ç¯ÁÏÎ©¤ÎÊ¡²¬½÷³Ø±¡¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅý¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤ÇÉþÉôÀ¿ÂÀÏºÃÎ»ö¤È¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Çë¸¶¤Ï¡Ö·ãÎå¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ØÊ¡²¬¸©¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÉþÉôÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ö¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¡Ä¤ò¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡Ø¥È¡¼¥¿¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ù¤òËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤Î)Ï¢·È¤ÎÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¡¢¤¼¤ÒÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ÎÊó¹ð¤ò³§¤µ¤ó¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¤ª´é¤È¤È¤â¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï7·î29Æü¤«¤é8·î1Æü¤Þ¤Ç¾¾¹¾»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬2Ç¯Ï¢Â³15ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£(À¾¸ý·û°ì)