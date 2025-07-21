¡Ö¤¢¤é¡ª¡ªÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖºÇ¶¯Íè¤Æ¤ë¡×ÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ë¡È¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¡ÉÂ¸ºß´¶¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Î½÷À ÂçÃÀ¡È¸ª½Ð¤·¡É»Ñ¤Çµ¤¤µ¤¯¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡×¤ÎÀ¼
¡ãÂçÁêËÐ¼··î¾ì½ê¡ä¡þ¶åÆüÌÜ¡þ21Æü¡þ°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° IG¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÒÀÊ¤Ë¸½¤ì¤¿¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È
¡¡Ç®Àï¤¬Â³¤¯ÂçÁêËÐ¼··î¾ì½ê¶åÆüÌÜ¤ÎµÒÀÊ¤Ë¡¢Î¾¸ª¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿°áÁõ¤Ç¡È¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¡ÉÂ¸ºß´¶¤ò¾ú¤·¤À¤¹¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Î½÷À¤¬ÅÐ¾ì¡£µ¤¤µ¤¯¤ËµÇ°»£±Æ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤¢¤é¡ª¡ªÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖºÇ¶¯Íè¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤ÏÁ°Æ¬½½¼·ËçÌÜ¡¦¶×±ÉÊö¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤È½½Î¾É®Æ¬¡¦ÎµÅÅ¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Î¾ÎÏ»Î¤¬»ÅÀÚ¤êÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¡¢Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ë²÷¤¯±þ¤¸¤ë½÷À¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½÷À¤È¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ£³Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¡ÈÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯½÷»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËABEMA¼Â¶·¤Ï¡Ö¤¢¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡ÄÃÏ¸µ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£µÇ°»£±Æ¤Ê¤É¤Ë¤â²÷¤¯¡¢¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡Ö¤¢¤é¡ª¡ªÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖºÇ¶¯Íè¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬»¦Åþ¡£°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥²¥¹¥È²òÀâ¤ÇÁêËÐ·Ý¿Í¤Î¤¢¤«¤Ä¤ò¹ë²÷¤ËÅê¤²¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤«¤ÄÅê¤²¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤w¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼èÁÈ¤Ï¶×±ÉÊö¤¬´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ4¾¡ÌÜ¡¢ÎµÅÅ¤Ï4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë