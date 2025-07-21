ÀÄ¿¹»³ÅÄ»Å¹þ¤ß¤Î¾¡Éé´ª¤¬J¤ÇßÚÎö¡£¡È¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿Ì¾¾¡É¤Î¼êÏÓ¤¬¸÷¤Ã¤¿Åìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÚÄ®ÅÄ¡Û
¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¢¤ë°ÕÌ£»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÌ¾¾Î¡É¤é¤·¤¤È¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯£··î20Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤¿Åìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡£¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ï53Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£À¾Â¼Âó¿¿¤¬¹ËÅçÍªÅÍ¤È¤Î¶õÃæÀï¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÇÆ¬Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢¤½¤Î£·Ê¬¸å¤ËÇ¾¿Ìâ»¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿ôÊ¬¸å¤Î63Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤éµÆÃÓÎ®ÈÁ¤Î±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥×¥ì¡¼ºÆ³«¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡È´í¸±¡É¡£½¸Ãæ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼ºÅÀ¤·¤ä¤¹¤¤¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö°û¿å¥¿¥¤¥à¤ò´Þ¤á¡¢¥²¡¼¥à¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÏÆÀÅÀ¤â¼ºÅÀ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¼«¿È¤â¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¥²¡¼¥à¤¬Æ°¤¯·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢ÀÚ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤ÎÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤Ë°ìµ¤¤ËÆÝ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾¡Éé´ª¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¾¡Éé¤ÎºÝ¤òÀ©¤¹¤³¤È¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¼ºÅÀ¤»¤º¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎ«¤á¼è¤ë¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ»Å¹þ¤ß¤Î¾¡Éé´ª¤¬J¤ÇßÚÎö¤·¤¿¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¸÷¤Ã¤¿¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬WÇÕÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×´Ú¹ñ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÉÁØ¤Î¸ü¤µ¡ÚÃ´Åöµ¼Ô¥³¥é¥à¡Û
¡¡2025Ç¯£··î20Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤¿Åìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡£¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ï53Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£À¾Â¼Âó¿¿¤¬¹ËÅçÍªÅÍ¤È¤Î¶õÃæÀï¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÇÆ¬Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢¤½¤Î£·Ê¬¸å¤ËÇ¾¿Ìâ»¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿ôÊ¬¸å¤Î63Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤éµÆÃÓÎ®ÈÁ¤Î±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥×¥ì¡¼ºÆ³«¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡È´í¸±¡É¡£½¸Ãæ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼ºÅÀ¤·¤ä¤¹¤¤¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢ÀÚ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤ÎÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤Ë°ìµ¤¤ËÆÝ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾¡Éé´ª¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¾¡Éé¤ÎºÝ¤òÀ©¤¹¤³¤È¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¼ºÅÀ¤»¤º¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎ«¤á¼è¤ë¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ»Å¹þ¤ß¤Î¾¡Éé´ª¤¬J¤ÇßÚÎö¤·¤¿¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¸÷¤Ã¤¿¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬WÇÕÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×´Ú¹ñ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÉÁØ¤Î¸ü¤µ¡ÚÃ´Åöµ¼Ô¥³¥é¥à¡Û