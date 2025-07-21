¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÁ°È¾ÀïºÇ½ªÀï¤ò´°Éõ¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¡¡ºòµ¨¤È¤Î½ç°Ì¤ÎÊÑ²½¤Ï¡©
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ÆüËÜ¥Ï¥à 2-0 ³ÚÅ·(21Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯)
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÁ°È¾ÀïºÇ½ª¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÚÅ·¤È¤Î3Ï¢Àï¤ËÁ´¾¡¡£´°Éõ¾¡Íø¤ÇÄù¤á¡¢Á°È¾Àï¤ò¼ó°ÌÆÈÁö¾õÂÖ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÏºÙÌîÀ²´õÅê¼ê¡£Í¿»Íµå5¤ÈÍðÄ´¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6²óÈï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò±ç¸î¤·¤¿¤¤ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ï4²ó¤ËÌöÆ°¡£2¥¢¥¦¥È¤«¤éÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤ÈËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤âÍí¤ß¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£7²ó°Ê¹ß¤Ï¾å¸¶·òÂÀÅê¼ê¡¢¶Ì°æÂçæÆÅê¼ê¡¢ÌøÀîÂçÚðÅê¼ê¤È´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê»Ï¤á¤¿2022Ç¯¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ²¼°Ì¡£¤·¤«¤·3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï2°Ì¥í¥Ã¥Æ¤ò1¥²¡¼¥àº¹¤ÈÌÔÄÉ¤·¤Ê¤¬¤éÁ°È¾Àï¤ò3°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò¸«¤»¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Ä¤Ä¼ó°Ì¤ò·ø»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾Àï¤â¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£