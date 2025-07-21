Ä«Çµ»³¡¡²÷¾¡¤ÇÇòÀ±Àè¹Ô¤·3¾¡2ÇÔ¡¡2¥»¥ó¥Á¹â¤¤¤Î1¥á¡¼¥È¥ë90Áê¼ê¤Ë¡Ö½éÆü¤«¤é¤³¤¦¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê9ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯7·î20Æü¡¡IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¾Ëë²¼É®Æ¬¡¦Ä«Çµ»³¡Ê31¡á¹âº½Éô²°¡Ë¤¬ÅìËë²¼6ËçÌÜ¡¦°ËÇÈ¡Ê24¡áÈø¾åÉô²°¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢3¾¡2ÇÔ¤ÈÇòÀ±Àè¹Ô¤·¤¿¡£¼«¿È¤è¤ê2¥»¥ó¥Á¹â¤¤1¥á¡¼¥È¥ë90¤ÈÄ¹¿È¤ÎÁê¼ê¤Ë¡¢Äã¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç²¡¤·¾å¤²¤ë¤È±¦¤Ø²ó¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÅÚÉ¶³°¤Ø±¿¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÁê¼ê¤¬Ä¹¿È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£½éÆü¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤È2ÈÖ²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤â¤í¼êÆÍ¤¡¢²£¤Ø¤ÎÊÑ²½¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÎ©¤Á¹ç¤¤¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡7ÆüÌÜ¤Î4ÈÖÁêËÐ¤ÇÇÔ¤ì¡¢2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¼èÁÈ¸å¡¢¡ÖÅö¤Æ¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Æ¾åÂÎ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£º£¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£°ÊÍè2Æü¡£º£¾ì½ê¡¢¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡ÖÉé¤±¤¿¸å¤¬Âç»ö¡×¤òÅÚÉ¶¾å¤Ç¼ÂÁ©¡£Éüµ¢¸å¡¢É¨¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¿Áõ¶ñ¤ò6·î¤«¤é³°¤·¡¢ËÜÅÚÉ¶¤Ç5ÈÖ¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÉ¨¤Ï¡ËÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¡Ê¸Î¶¿¤Î¡ËÉÙ»³¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Çï¼ê¡¢´¿À¼¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£½à¤´Åö½ê¾ì½ê¤Ç»Ä¤ê2ÈÖ¡¢¤Þ¤º¤ÏºòÇ¯½©¾ì½ê°ÊÍè¤Î½½Î¾Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£