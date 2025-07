ONE LOVE ONE HEARTが、7月19日、20日にヒューリックホール東京にて初の2days公演<ONE LOVE ONE HEART Oneman Live 2025 “SPARK of LOVE”>を開催した。 ◆ライブ写真 今回は過去最大規模のワンマンライブとなり、チケットもSOLD OUT。ライブは新衣装となるスーツを身にまとい「Prime Numbers」でスタートした。ショーが始まったような華やかな雰囲気で会場には歓声が。3rd ALBUM『ゆれる青春』に収録されている「テンプレファッショニスタ」「イヤナコトナンテフツカデヤメロ」と続き、男子歌唱曲「ぶっ飛ばしてGO!!」女子歌唱曲「言えない」を披露。 さらに新曲「バグっちゃうね」を初披露すると、これまでにないかっこよさ全開のダンスナンバーにファンのボルテージはMAXに。 後半戦は衣装新たに、「あのね、ずっと好きでした。」「僕らのロードムービー」「星の証明」とつづき、熱い夏を感じるナンバー「本日ハ晴天ナリ」「エンテンカ」ではタオルをまわして会場が一体に。SNSを中心に話題となった「愛せ、至極散々な僕らの日を」「物語はここから」では会場を圧倒。アンコールラストはKEVIN(BUDDiiS)が作詞・作曲した「Story」で締めくくった。 1日目公演では新曲「バグっちゃうね」が8月6日に配信リリース、2日目公演では来年1月12日(月・祝)に豊洲PITでのワンマンライブ<Oneman Live 2026 “Bloom of LOVE”>開催決定が発表された。 リーダーの佐々木杏莉は、タイトルに込めた想いについて「今回は、SPARK of LOVE(愛の火花)だったので、道の途中で咲かせた1つ1つの大切な花を1つの大きな花としてまずは豊洲PITで咲かせたいという気持ちを込めました。」と述べた。 セットリスト<Oneman Live 2025 “SPARK of LOVE”>ヒューリックホール東京2025年7月19日(土) 16:30開場 / 17:30開演 2025年7月20日(日) 15:00開場 / 16:00開演 1​. Prime Numbers2​.テンプレファッショニスタ3​.イヤナコトナンテフツカデヤメロ4​.ぶっ飛ばしてGO!!5​.言えない6​.ビターネクター7​.バグっちゃうね ※初披露8​.過剰本能9​.召し上がれ青春10​.Upgrade11​.Girls Forever12​.「あのね、ずっと好きでした。」13​.僕らのロードムービー14​.星の証明15​.Glory Dayz16​.エンテンカ17​.本日ハ晴天ナリ18​.圧倒的LOVE19​.愛せ、至極散々な僕らの日を20​.Alright EN1​.FireworksEN2​.物語はここからEN3​.Story <ONE LOVE ONE HEART Oneman Live 2026 “Bloom of LOVE”>2026年1月12日(月・祝)東京・豊洲PIT1部 14:30開場 […]

