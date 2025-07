ロッテリア＆ゼッテリア限定！リラックマグッズと夏のお楽しみ♡

リラックマファン必見♡ロッテリアとゼッテリアが、数量限定で「my happy time♪2025 リラックマ 夏ギフト」を発売!夏らしいメッシュポーチやうちわ、限定ステッカーが入った豪華セットに、3,000円分のお食事クーポンも付いてとってもお得。可愛いリラックマと一緒に、夏のお出かけをもっと楽しくしませんか?

かわいいだけじゃない!豪華な3つのアイテム

オリジナルメッシュポーチ

リラックマ丸型うちわ

コラボ限定ステッカー(4種)

今回の夏ギフトは、夏に嬉しい「オリジナルメッシュポーチ」「リラックマ丸型うちわ」「コラボ限定ステッカー(4種)」の3点がセットに。

ポーチは旅行やお出かけにもぴったりなメッシュ仕様、うちわは水に強い素材で夏のレジャーに活躍。ステッカーはスマホやノートのデコにぴったりのサイズ感で、ゲーミングリラックマの可愛い姿が楽しめます♡

3,000円分のクーポン付きでお得感満載

ギフトセットには、ロッテリアやゼッテリアで使える「お食事クーポン」3,000円分(200円引き×15枚)が付属。

有効期限は2025年12月15日までなので、夏の間はもちろん、秋冬までゆっくり使えるのが嬉しいポイントです。数量限定のため、リラックマファンは早めにゲットするのが正解♪

©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

リラックマと一緒に夏を楽しもう♡



ロッテリア×リラックマの「my happy time♪2025 リラックマ 夏ギフト」は、かわいさもお得感も満載のスペシャルセットになっています。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがマスト♡この夏はリラックマと一緒に、楽しい思い出をたくさん作りましょうね♪お友達や家族へのプチギフトにもおすすめです!