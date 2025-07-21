TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¤Ë¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ¡¦³ü»³±Ø¤Çµ¯¤­¤¿¿Í¿È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å2»þÈ¾¸½ºß¡¢ÆÃµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤¬Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÄ´À°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¡¢Í¼Êý¤´¤í¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤Ø¸þ¤±¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ¤Ç¤Ï¿·¾¾ÅÄ±Ø¡Ý¾®ÅÄ¸¶±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç¤ª¤è¤½2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÆÃµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ò½ü¤­¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£