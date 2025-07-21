TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤¬Âç¤­¤¯µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬»²µÄ±¡¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤àÃæ¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬²ñÃÌ¤ò³«¤­¡¢°ú¤­Â³¤­Ï¢·È¤·¤ÆÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÐÇËÁíÍý¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï21Æü¡¢ÁíÍý¸øÅ¡¤Ç¤ª¤è¤½25Ê¬´Ö¡¢²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÎ¾ÅÞ¤ÏÂç¤­¤¯µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¡¢¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ç50µÄÀÊ¡×¤ËÆÏ¤«¤º¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÅÞ¼ó¤¬Â³Åê¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤­Â³¤­Ï¢·È¤·¤ÆÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸·¤·¤¤¹ñ²ñ±¿±Ä¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£