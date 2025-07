いきものがかりが、アリーナツアー<いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜>の最終公演を7月20日に横浜アリーナにて開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真 今年の4月に最新アルバム『あそび』をリリースし、6月から全4都市8会場を巡るアリーナツアー<いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜>を開催してきた、いきものがかり。約4年ぶり、2人体制では初となるアリーナツアーとなった今回は、ライブ本編中での新曲の初披露や、大阪公演でゲストとして松下奈緒さんを迎えるなど、昨年グループ結成25周年を迎え、来年にはデビュー20周年を迎えるなか、その内容にも2人のチャレンジングな姿が垣間見えるものとなった。 ツアーファイナル・横浜アリーナ公演には1万人のファンが集まり、開演前から会場内のブースにて賑やかな光景が見られた。開演時間を迎えると、ステージ上のビジョンに、バックヤードで円陣を組むメンバーとサポートメンバーの姿が。毎公演楽屋で恒例となっているダジャレ円陣の様子を中継するとそのまま2人の姿をカメラが追い、ステージに登場。 「みなさん、お集まりいただきありがとうございます」とMCをしながら、メンバーは会場のセンターステージに移動。「それでは、いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜スタートです」と水野のMCに続き、今年SNSを中心にリバイバルヒットを記録した「コイスルオトメ」と「気まぐれロマンティック」を披露。 開演から一気に会場のボルテージが上がると、これも毎度ツアー恒例となっている「こんにつあー」の掛け声をMC中にファンとやり取り。「キミがいる」「いつだって僕らは」最新アルバム『あそび』から「彩り」をパフォーマンスすると、「ありがとう」蓮見翔(ダウ90000)が作詞を手がけた「あの日のこと」を披露した。 MCでは、新曲「生きて、燦々」のコーラスをファンに歌ってもらいその声を収録。このコーラスを含んだヴァージョンが後にリリースされることが明かされた。MCを終えると、「帰りたくなったよ」を「いきものがかりmeets」に収録された上白石萌音「帰りたくなったよ」のアレンジにインスパイアされた今回初めて披露するアレンジでパフォーマンスした。続く「夕焼けがうまれる街」では夕暮れを思わせるオレンジのライティングの中、アウトロのストリングスのパフォーマンスも印象的に。 今回のツアーは「できるだけみんなの近くに行けるように」と2人がMC中でも言うように、ファンに寄り添う様々なステージングも特徴的。センターステージに戻った2人は人気楽曲「ブルーバード」「うるわしきひと」を披露する。最新アルバムから「うきうきぱんだ」の演奏が始まると、フロントステージのほうではサポートメンバーがパンダの着ぐるみを着て、さらに会場は賑やかな熱量に。 定番曲「じょいふる」ではインスタライブやTikTokライブを毎会場行い、会場へ足を運ぶことのできないファンへもその様子を届けた。 吉岡はMCで、「今日はみんなの近くに行こうと思って、センターステージに行ったんだけど、みんなの表情がすごくよく見えていろんな人が見えて。私たち、結成したときは地元の駅で止まってくれる人ゼロ人だった時もあったのに、こうやっていろんな場所から来てくれて本当に夢みたいです。みんなも毎日いろんなことがあって、自分たちもいろんなことがある中で、また次の曲を作ろうとしていて。でも転んだり楽しんだり、いろんな思いをしながら日々過ごしています。でもまた。新しい曲を作ってライブに帰ってくるので、また来てくれたら嬉しいなと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。」とファンにメッセージを送り、本編最後「笑顔」を披露すると、メンバーがステージを去る。 すぐさま、会場からはアンコールを求める手拍子が。その声援を受けて、2人は再びステージに戻り、水野のピアノと吉岡の歌声だけの「YELL」を披露。曲終わりのMCでは吉岡・水野ともに「軽やかな曲」として紹介した「遠くへいけるよ」を続けて披露した。 最後の曲を前に水野は「最近は前に進む、という気持ちを込めて、必ず最後に新曲をやっています。ツアーが終わって今日のライブが終わって、みなさんも日常に戻っていかれると思います。この瞬間が、日常に戻った後のみなさんの日々の追い風になればいいなと、そんなふうに思っています。ひとつひとつの怒りとか喜びとか悲しみとかそういう感情を、大きな声とかシンプルな物語とかに、奪われないでください。(次の曲は)今の目の前の日々が一番大事だという大事なことを、真正面から唄った曲です。健康に気を付けて、また会いましょう。このツアー最後の曲です!」とMCをし、10月放送のTVアニメ『キングダム』第6 シリーズオープニングテーマとして決定している「生きて、燦々」を披露。曲の雰囲気そのままに、壮大な空気のまま、ライブは幕を閉じた。 今回のツアーは約6万人を動員。ライブの模様は動画配信サービスU-NEXTにて生中継もされており、ツアーファイナルの横浜アリーナ公演には会場に訪れた約1万人が熱狂した。ライブの模様は7月21日(月・祝)よりU-NEXTにて見逃し配信される。 撮影◎横山マサト セットリスト<いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜> 2025年7月20日 横浜アリーナ公演 M1 コイスルオトメ - From THE FIRST TAKEM2 気まぐれロマンティックM3 キミがいるM4 いつだって僕らはM5 彩りM6 ありがとうM7 あの日のことM8 帰りたくなったよM9 夕焼けが生まれる街M10 ブルーバードM11 うるわしきひとM12 うきうきぱんだM13 じょいふるM14 笑顔M15 YELLM16 遠くへいけるよM17 生きて、燦々 ◆U-NEXT見逃し配信視聴ページ:https://t.unext.jp/r/ikimonogakari 『いきものがかり […]

