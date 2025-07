上質な空間で、心に残る美食体験！ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪「1周年記念ディナーコース」

「KITTE大阪」の『ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪』は、2025年7月31日に開業1周年を迎えます。

ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪「1周年記念ディナーコース」

7月18日〜8月31日の期間中、この特別な夜を彩る1周年記念ディナーコースを用意。

乾杯シャンパンで始まり、新鮮なマグロのタルタル、そしてシーザーサラダ。

海の恵みからは、ふっくらと蒸しあげたカナダ産スチームロブスターを堪能できます。

そして、メインを飾るのは、ベンジャミンステーキハウスの真髄、USDAプライム Tボーンステーキです。

最高品質のUSDAプライムビーフが織りなす、熟成されたフィレとサーロインの旨みを一度に味わえる、まさに王道の逸品。

熟練のシェフが完璧な火入れで提供されます。

食後のデザートには、爽やかな酸味とクリーミーな甘さが絶妙なキーライムパイを用意。

大切な方との記念日や、特別な夜のお食事に、ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪の1周年記念ディナーコースがおすすめです☆

上質な空間で、心に残る美食体験をお届けします。

こちらのコースを利用の方には次回利用可能なシャンパンボトルチケットが渡されます。

■開業1周年記念 特別ディナーコース

期間 : 2025年7月18日〜8月31日

料金 : お一人様 20,000円(税サ込)

<メニュー>

・CHAMPAGNE

グラスシャンパーニュ または ノンアルコールスパークリングワイン

・AMUSE

マグロのタルタル

・BREAD

2種類のパン&ホイップバター

・SALAD

シーザーサラダ

・SEAFOOD

ライブロブスター スチーム

・ENTREE

USDAプライム Tボーンステーキ

・SIDE DISHES

マッシュポテト/クリームレスクリームスピナッチ

・DESERT

キーライムパイ

コーヒー又は紅茶

【店舗概要】

店舗名 :ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪

所在地 :〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 KITTE大阪 5F

営業時間:ランチ 11:00〜15:00(フード/ドリンクL.O. 14:00)

ディナー 17:00〜23:00(フードL.O. 21:30/ドリンクL.O.22:00)

土日祝日 11:00〜23:00(フードL.O. 21:30/ドリンクL.O.22:00)

定休日 :不定休(KITTE大阪に準ずる)

座席数 :120席(個室と半個室あり)

電話番号:06-6440-7733

