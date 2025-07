ワンちゃん同伴でエゾシカの骨を期間限定プレゼント！楽しい煉屋

焼き肉店「楽しい煉屋」は、テラス席でペットのワンちゃんと同伴で食事をした方にエゾシカの骨をプレゼントをします。

プレゼント期間は2025年7月21日(月)から9月30日(火)まで期間限定で提供。

楽しい煉屋

キャンペーン期間

提供期間:2025年7月21日(月)から9月30日(火)

<ラーメンメニュー>

・ユッケジャンラーメン 1,078円

・味噌ラーメン 968円

・醤油ラーメン 968円

<焼肉メニュー>

・煉屋ジンギスカン 1,078円

・煉屋カルビ 979円

・煉屋ホルモン 429円

※価格は全て税込み表示です。

所在地 : 〒073-0021 北海道滝川市本町2丁目7番4号

交通手段: JR函館本線滝川駅から約800m徒歩10分

駐車場 : 40台

定休日 : 毎週水曜日

営業時間: 11:30-14:00 L.O.13:30

17:00-21:00 L.O.20:30

<支払い>

カード可(VISA、Master、JCBなど)

バーコード決済可(PayPay、楽天ペイ、au PAY)

<席・設備>

席数:86席

(10名席あり/20名席あり/30名席あり/31名以上席もあり/ランチメニューあり/

テイクアウトOK/クーポンサービスあり/少人数でも可)

・予約可

・テラス席16人から30人

・個室(半個室)も有り/2人から6人まで可

・カウンター席4席あり

・貸切は不可

・バリアフリー、車椅子で入店可

<全席禁煙>

喫煙者は別棟で喫煙所あり

特徴

1. 肉は100%北海道産(羊肉と合鴨は直営農場生産)

2. 全席 炭火使用

3. ペット同伴のテラス席有り

4. ラーメンの麺は卵無しで製造

