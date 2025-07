ナイトクルーズでしか味わえないイマーシブ体験！うずしおクルーズ「フルムーンナイトクルーズ」

「うずしおクルーズ」は、2025年8月9日(土)に「フルムーンナイトクルーズ」を開催。

通常は昼間にしか運航していない「咸臨丸」で幻想的な夜の鳴門海峡に出航し、満月とプロの音楽家による生演奏を楽しめます。

うずしおクルーズ「フルムーンナイトクルーズ」

「うずしおクルーズ」は、2025年8月9日(土)に「フルムーンナイトクルーズ」を開催しました。

通常は昼間にしか運航していない「咸臨丸」で幻想的な夜の鳴門海峡に出航し、満月とプロの音楽家による生演奏を楽しめます。

■開催概要

イベント名:フルムーンナイトクルーズ

内容 :淡路島で満月とプロの音楽家の生演奏を楽しむクルージング。

船に装備したLEDライトが照らしだす神秘的な夜の海の風景は

ナイトクルーズでしか味わえないイマーシブ(没入)体験ができます。

開催日 :2025年8月9日(土)

受付開始/19:00 VIP席乗船/19:15 自由席乗船/19:30

出航時刻/20:00 入航時刻/21:30

所要時間 :約90分

開催場所 :兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

駐車場 :道の駅福良周辺駐車場(無料)

定員 :100名(先着順)

■料金(税込)

自由席 :中学生以上6,000円、小学生3,000円、幼児 無料

サービス:淡路牛のミニカレーライス(乗船後に船内でご提供)、

ウェルカムドリンク(ソフトドリンク、玉ねぎスープ)

※幼児の方はウェルカムドリンクサービスのみです。。

VIP席 :中学生以上 15,000円(14名様限定)

サービス :華やかな貴賓室で淡路島の食材をいかした洋食料理と淡路島産のお酒やソフトドリンクなどで贅沢なひとときを楽しめます。

メイン料理:淡路牛のサーロインステーキ(130g)、赤ワインソース

その他 :淡路島産野菜のサラダ(自家製ベージュドレッシング)、カマンベールチーズとオリーブ&生ハムとトマトのピンチョス、海老のグリル、淡路島産野菜のグリル、バケット

お飲み物 :淡路島産のワインや地酒、地ビール、淡路島産みかんのジュース、

ノンアルコールビールなど

特典 :貴賓室の利用、優先乗船、船長からの特別挨拶、操舵室見学、

船長服貸出し、記念品のプレゼント

ご注意 :料理内容の変更はできません。

■ポイント

1. 「スタージョンムーン」の満月

2025年8月9日は、ネイティブアメリカンの伝統的な呼び名で「スタージョンムーン」と呼ばれる満月です。この特別な満月の夜に、鳴門海峡の雄大な自然と月の輝きが織りなす幻想的なクルーズを楽しめます。

2. 日本百名月「鳴門海峡の名月」の絶景

2021年10月15日、第七回「全国名月サミット」(夜景観光コンベンション・ビューロー主催)の「日本百名月」登録観賞地に認定。漆黒の海を煌々と照らす満月は息をのむような美しさです。刻一刻と変化する月の表情は訪れる皆様を非日常の世界へと誘います。

3. プロの音楽家による生演奏で五感を満たす

船内では、パソナグループ「音楽島-Music Island-」のメンバーによるバイオリンとピアノの生演奏を披露いたします。雄大な自然の中で奏でられる美しい音色は、心と体を解き放ち、この上ない癒しの時間を提供します。視覚で月の美しさを、聴覚で音楽の調べを感じ、五感で鳴門海峡の夜を満喫してください。

4. VIP席限定!ライブキッチンで味わう出来立ての美食体験

VIP席をご利用のお客様には、特別にシェフによるライブキッチンをご用意しました。目の前の鉄板で香ばしく焼き上げられるステーキは、素材の旨味が凝縮された贅沢な味わいです。

出来立ての温かいお料理を、満月の下で心ゆくまで堪能出来ます。

■申込方法

WEB予約優先(クレジットカードによる事前決済)

・予約締切日(自由席:前日、VIP席:3日前)自由席は空席があれば当日参加も可能です。

・チラシ内の二次元バーコードを読み取り申込みください。

■料理協力

Kitchen Yocchi

地元で親しまれる淡路の洋食店、“老若男女が気軽に楽しめる洋食屋さん”がコンセプト。

食の宝庫「淡路島」の素材を活かした洋食料理を提供。

オーナーシェフ: 片岡 良仁

淡路牛のステーキプレート(VIP席)

淡路牛のミニカレーライス(自由席)

【うずしおクルーズ基本情報】

淡路島から世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

営業日・出航時刻: ホームページにて要確認

料金(税込) : 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、幼児 大人1名につき1名無料

場所 : 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

2025年うずしおクルーズ特別便「ナイトクルーズ」予定

開催日 :8月12日(火)

出航時間:20:00

内容 :ペルセウス座流星群ナイトクルーズ

※詳細は公式ホームページ、SNSなどで随時ご紹介します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ナイトクルーズでしか味わえないイマーシブ体験!うずしおクルーズ「フルムーンナイトクルーズ」 appeared first on Dtimes.