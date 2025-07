食べ物・ちりめんじゃこに含まれている生き物を、マイクロスコープで観察して生き物の魅力を体感！伊豆・三津シーパラダイス

水族館「伊豆・三津シーパラダイス」は、2025年7月19日(土)、館内の3つの人気エリアを「みとしーラボplus」「あじっこパラダイスplus」「すなあそび〜ちplus」にリニューアルします。

伊豆・三津シーパラダイス

所在地 : 静岡県沼津市内浦長浜3-1

支配人 : 植田 行宏

料金 : 大人(中学生以上):2,400円/4才〜小学生:1,200円

営業時間 : 9:00〜17:00 ※最終入場16:00

水族館「伊豆・三津シーパラダイス」は、2025年7月19日(土)、館内の3つの人気エリアを「みとしーラボplus」「あじっこパラダイスplus」「すなあそび〜ちplus」にリニューアル。

家族みんなで楽しめる“遊ぶ・学ぶ・ふれる”体験がさらにパワーアップ。

■「また行きたい!」を叶えるために

みとしーラボplus

水族館の裏側や生き物の多様性を、体験しながら学べるエリアが大幅リニューアル!【サイフォンの原理コーナー】と【パイプパズルコーナー】が合体し、配管をパズルのようにつなぎあわせて、実際に水を流すところまでチャレンジできます。

身近な食べ物・ちりめんじゃこに含まれているいろんな生き物を、マイクロスコープで観察して生き物の魅力を体感できる「チリメンモンスター」や、図鑑のイメージで生き物を調べてみる「みとしーゼミナール」も新登場。

お子さまだけでなく、大人も一緒にワクワクできる内容です。

・対象年齢…年齢の制限はございません。

あじっこパラダイスplus

アジの漁獲から加工・食卓に並ぶまでをコスチュームや遊具を使用して疑似体験できるエリアでは、お土産のアジの干物やおいしそうなアジフライになりきれるフォトスポットが新しく登場!トランポリンの横や、あじっこ定食コーナーで、家族みんなで楽しい写真を撮れます。

入口の装飾も一新し、さらに分かりやすくなりました。

小さなお子さま連れのご家族も安心して利用できます。

・対象年齢…遊具は小学3年生以下のお子さまのみ利用できます。

アジスーツやフォトスポットについては、大人の方も利用できます。

すなあそび〜ちplus

さらさらの抗菌砂を使用して、安全安心に遊ぶことができる屋内大型砂場の遊べるおもちゃがパワーアップ。

砂の中に生息する生き物たち(おもちゃ)も増え、さらにたのしさがプラス!手でふれて、見て、感じて、自然や生き物への興味もぐんと広がります。

・対象年齢…小学3年生以下のお子さまのみ利用できます。

※…添付している画像には、リニューアル前の内容も含まれています。

■他にもある!リピーター続出の人気エリア!

今回リニューアルする3つのエリアの他、ご家族連れに人気のキッズコーナーでは、立体ネット遊具からボール投げ込み遊具をはじめ、海の世界に入り込めちゃう「ボールプール」や、魚と実際にふれあえる水遊びプール「いそあそび〜ち」といった元気いっぱいに遊べるコーナーを用意しています。

※キッズコーナー遊具の利用は小学3年生以下のお子さま限定です。

