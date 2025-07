ローズやジャスミンの鮮やかな香りをイメージ！日本明星花露水「21時にアイス」コラボ

日本明星花露水は、夜に特化して営業するアイス店「21時にアイス」とのコラボレーションを発表します。

日本明星花露水は、夜に特化して営業するアイス店「21時にアイス」とのコラボレーションを発表!

発売は8月末を予定。

ラインナップは「21時にアイス」では普段提供しない高価格帯の商品などを予定しています。

「21時にアイス」の台湾進出を記念して発表されたこのコラボレーションは、明星花露水のローズやジャスミンの鮮やかな香り・台湾のイメージを「21時にアイス」のフィルターを通して表現されるスペシャルなアイスとなる予定です。

■「明星花露水/ミンシン・ファールースェ」の世界観を「21時にアイス」の世界観に乗せて

この企画は「21時にアイス」が台湾進出を果たすことから始まった企画です。

台湾で118年変わらない製法で製造を貫く「明星花露水」に台湾クラシックの原点を見たことから、この企画がスタートしました。

明星花露水の原材料はローズ・ジャスミン・白檀に食用アルコールを加えた100%オーガニックを貫く稀有なブランドです。

そんな明星花露水の香り・台湾の世界観を表現したアイスを制作しています。

まだまだ暑さが続く8月に、ローズやジャスミンなどの爽やかなアイスと、21時にアイスのあっさり&ミルキーなソフトクリームが好相性なアイスを製作中です。

■About 21時にアイス

「21時にアイス」は、2020年創業の大阪発祥の“夜アイス”専門店。

「夜に楽しめるリッチなアイスクリーム」をコンセプトにした、夕食後やお酒の後の“シメ”にぴったりな、あっさり&ミルキーなソフトクリームを提供しています。

全国に46店舗を展開(※2025年7月現在)し、今回台湾進出も果たす“夜アイス”専門店です。

