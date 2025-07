平井 大が、本日7月21日(月・祝)の海の日に合わせて新曲「このオンガクと共に」のラジオオンエアとSNS上での無料配布を行なっている。ラジオリスナー、そして夏を愛するすべての人へ向け制作した楽曲のプレゼントだ。 この楽曲はリリース予定はないとのこと。ラジオでは楽曲の冒頭にそれぞれのラジオステーション名や番組名のジングルが入った特別な音源も聴くことができ、平井 大のコメントも多数のラジオ番組でオンエアが決まっている。 また、本日より田園都市線渋谷駅の構内には「このオンガクと共に」の巨大看板も掲出されるほか、本日17:00ごろには藤沢市立鵠沼海浜公園にて開催されている<MURASAKI SHONAN OPEN 2025>にて平井 大の弾き語りライブも決定した。ライブはフリーで観覧できるということなので、お近くの方はぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。 今年の夏は“このオンガクと共に”海に出かけたり、ドライブをしたり、たくさんの楽しい思い出を作っていただきたい。 ■「平井 大 Songs」各配信サービスhttps://DaiHirai.lnk.to/songs ■平井 大 /リリックビデオ再生リストhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLR7j-PuqjxvCP2XdgOl1oBS1FPdT4FjmF 関連リンク ◆平井 大 オフィシャルサイト◆平井 大 オフィシャルX◆平井 大 オフィシャルInstagram◆平井 大 オフィシャルTikTok

