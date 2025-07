ゴールデンボンバーの結成20周年を記念したアリーナライブ<新作-shinsaku->の映像が、各配信プラットフォームにて配信スタートした。 2025年1月に2日間にわたって行われたアリーナライブは「旧作-kyusaku-」「新作-shinsaku-」と題して、それぞれ異なる演出で行われ、今回配信される「新作-shinsaku-」ではゴールデンボンバーが豚まんを大量に食べたり、頭を大きくしてみたり、熱湯風呂に飛び込んだりと、言葉では説明しきれないようなハチャメチャなパフォーマンスを展開。結成当時から変わらず全力で突き抜けたステージを見せてくれる彼らの姿を、ぜひ映像で体感してほしい。 また、「旧作-kyusaku-」「新作-shinsaku-」の両公演を収録したDVDが、8月9日に事務所公式通販サイト「silkroad store(シルクロードストア)」にて発売される。DVDジャケットも解禁となったのであわせてチェックを。 さらに「新作-shinsaku-」公演で一曲目に披露された新曲「シン・一曲目」の配信リリースも発表。こちらもDVDと同日の8月9日に配信がスタートする。 ◾︎映像配信ゴールデンボンバー 20周年アリーナライブ「新作-shinsaku-」Amazonプライム・ビデオ、U-NEXT、ABEMA、Hulu、FOD、ゴールデンボンバーチャンネル(ニコニコ)にて順次配信開始。各動画サービスの有料会員の方は見放題でご覧いただけます。 ◾︎リリース情報「シン・一曲目」8/9(土) 0:00〜iTunes、レコチョク、music.jp、dwango.jp、mora、mu-mo、Apple Music、AWA、LINE MUSIC、Spotify、Amazon music等、主要サイトにて配信開始 関連リンク◆ゴールデンボンバー オフィシャルサイト

