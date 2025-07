ハッピーアワー実施でランチでもディナーでも、気軽に乾杯を楽しめる！あみやき亭「30周年感謝祭」

あみやき亭は、創業30周年を記念して「30周年感謝祭」を東海地区のあみやき亭全店舗にて開催します。

あみやき亭は、創業30周年を記念して「30周年感謝祭」を東海地区のあみやき亭全店舗にて開催。

この企画では、人気メニューの大幅グレードアップに加え、夏休み期間に向けた家族連れにも嬉しいキャンペーンやプレゼント企画など、“おいしさと楽しさの両方”を楽しめます。

【注目ポイント(1)】黒毛和牛を“お値打ち”に

〜名物カルビの【特選カルビ】【上カルビ】【味わいカルビ】がすべて黒毛和牛へパワーアップ!〜

あみやき亭の名物カルビシリーズが、すべて黒毛和牛に大幅グレードアップ。

ジューシーな脂が癖になる!

さらに、通常税込3,500円相当の豪華「黒毛和牛贅沢盛り」が、税込3,000円で楽しめる特別価格に。

ワンランク上の焼肉体験を堪能できます。

和牛が魅力のあみやき亭

● ハッピーアワーを“終日開催”に拡大!

7月21日(月・祝)〜27日(日)の1週間は、通常夜20時から実施しているハッピーアワーを終日開催!

生ビール・無糖レモンサワー・ホワイトホースハイボール・ドリンクバーがすべて半額に。

ランチでもディナーでも、気軽に乾杯を楽しめます。

【注目ポイント(3)】豪華プレゼント&大抽選会も開催!

期間中(第1弾 6月30日〜7月21日、第2弾 7月22日〜8月31日)、来店された方には豪華景品が当たる大抽選会や、30周年を記念したプレゼントキャンペーンも実施予定。

焼肉を楽しみながら、運試しも!

【企画概要】

企画名:あみやき亭 30周年感謝祭

期間 :6月30日(月)〜8月31日(日)

7月14日(月)〜7月20日(日) アプリポイント3倍

7月21日(月・祝)〜7月27日(日) 毎日何時でもハッピーアワー

<実施内容>

・黒毛和牛贅沢盛りが特別価格

・名物カルビがすべて黒毛和牛へ

・アプリポイント3倍キャンペーン(7月14日〜7月20日)

・終日ハッピーアワー(7月21日〜7月27日)

・プレゼント&抽選会

<実施店舗>

あみやき亭 全店(81店舗)

<対象>

すべてのお客様(アプリキャンペーンは会員登録が必要)

「あみやき亭が“黒毛和牛をこの価格で”挑戦!」

「30周年×夏休み=家族応援企画がアツい!」

「あみやき亭グループで使えるポイ活!でお得感倍増!焼肉で楽しむデジタル特典」

「ハッピーアワーを昼から?あみやき亭赤字覚悟の大胆フェア」

