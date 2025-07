Mega Shinnosukeが昨夜放送されたFM802「NEO(N)POP」にDJとして番組全編に出演し、自身の新曲「ナードと天使」を急遽初オンエアした。 新曲「ナードと天使」は自信のないナードな自分が、まるで天使のように輝く君に恋をする様子を描いたラブソング。素直になれず、うまく想いが伝えられない自分だけど「君が好き」という気持ちだけは誰にも負けない──そんな不器用なナード男子が、全力・本気で君に想いをぶつける、スピード感あふれるフォークロックラブソングだ。 楽曲の配信リリースは7月30日、本日より、Apple MusicやSpotifyでの事前予約(Pre-Add / Pre-Save)もスタート。 なお、7月20日に放送されたFM802「NEO(N)POP」は、放送後7日間はradikoの「タイムフリー」および「エリアフリー」機能で聴くことができる。 ◼️New Single「ナードと天使」URL:https://mega-shinnosuke.lnk.to/nerd-and-angel配信日:2025年7月30日(水)M1.ナードと天使M2.ナードと天使(Sped Up Ver.) ◼️FM802「NEO(N)POP」毎週日曜日 19:00〜21:00※7/20は短縮特別編成のため19:00〜20:00での放送ですDJ:豊田穂乃花https://funky802.com/site/blog/1719 ◼️ワンマンツアー情報2026年1月10日(土):福岡BEAT STATION1月11日(日):広島 Live Space Reed1月17日(土):大阪BIG CAT1月18日(日):名古屋CLUB QUATTRO1月24日(土):札幌 cube garden1月31日(土):仙台 MACANA2月8日(日):東京Zepp Diver City(TOKYO) ◆チケット公式アプリ「MEGA CLUB」:https://c-rayon.com/result/megashinnosukeオフィシャル先行:https://eplus.jp/megashinnosuke/受付期間:2025年6月18日(水)21:00〜2025年6月22日(日)23:59 前売りチケット:5,000円+D代※18歳以下の方は、会場にて¥1,200キャッシュバックtotal info. ライブマスターズ(03-6379-4744) 関連リンク ◆Mega Shinnosuke オフィシャルサイト◆Mega Shinnosuke オフィシャルX◆Mega Shinnosuke オフィシャルInstagram◆Mega Shinnosuke オフィシャルYouTubeチャンネル◆Mega Shinnosuke オフィシャルTikTok

