船内にはフォトスポットを設置！津軽海峡フェリー「バカとスマホとロマンスと」タイアップ

津軽海峡フェリーは、全国公開される劇場版アニメ 遠井さんは青春したい!「バカとスマホとロマンスと」とのタイアップ企画を、映画公開日初日2025年7月18日(金)より開始します。

津軽海峡フェリー「バカとスマホとロマンスと」タイアップ

実施期間 :2025年7月18日(金)〜9月30日(火)ご乗船分まで

※室蘭〜青森航路については8月7日(木)迄

対象航路 :函館〜青森・函館〜大間・室蘭〜青森航路(※8月7日迄)

コラボ内容:・ジェルさん(すとぷり)による各航路にちなんだ船内アナウンス

・船内フォトスポットの設置

・各支店での記念ポストカードの配布

この作品は、SNS総再生回数100億回超を誇る大人気ショートアニメ「遠井さん」シリーズ初の劇場版。

原作・製作総指揮を担当するジェルさん(すとぷり)が、タイアップ企画としてフェリー船内ボイスに特別出演します。

また、船内にはフォトスポットを設置、記念ポストカードの配布など、ファンのみならず多くの方に楽しめる空間を演出します。

津軽海峡フェリーはこれからも新しい船旅の楽しみ方を提案し、発信する取り組みを進めていきます。

【7月18日より全国映画館で公開 劇場版『遠井さん』とは】

YouTubeやTikTokで爆発的人気を誇るショートアニメ「遠井さん」シリーズ初の劇場アニメ。

スマホ世代の等身大の青春を描いた笑いと感動のストーリーで、若年層を中心に幅広い世代から注目を集めています。

「青春ロマンス部」を舞台に、遠井さんたちが“青春っぽいこと”を探しながら繰り広げる、この夏一番笑える劇場版アニメです。

