その時期にしか味わえない日本酒とのペアリングも楽しめる！室蘭やきとり 鳥辰 狸小路店

室蘭やきとり 鳥辰 狸小路店

所在地 :〒060-0063 札幌市中央区南3条西5丁目35-2 NKCビル1F

営業時間:17:00〜23:30(L.O.23:00)

電話番号:011-215-1594

大東エンタープライズは、2025年7月14日に札幌市内2店舗目となる『室蘭やきとり 鳥辰 狸小路店』を札幌市中央区にオープンしました。

看板商品は、室蘭やきとりの代名詞でもある「豚精肉串」。

豚肩ロースと玉ねぎを交互に串打ちし、秘伝のタレで香ばしく焼き上げ、洋がらしで仕上げる本場仕込みの味を提供します。

プリッとした食感が特徴の「シロ串」も人気です。

室蘭やきとりの定番「豚精肉」

さらに、地元・北海道産の若鶏を使用した「若鶏半身から揚げ」や、「かにシューマイ」「いもバター」などの一品料理も用意。

お食事としてはもちろん、お酒のお供にもぴったりのラインアップです。

焼き鳥の他にも豊富な一品メニューも用意

豊富な日本酒も用意

料理に合うお酒メニューも豊富に取り揃えています。

特に日本酒は季節ごとの期間限定酒や希少な地酒も随時入荷。

その時期にしか味わえない日本酒とのペアリングも楽しめます。

今後も鳥辰ブランドの味と精神を継承しながら、地域に根ざした店舗づくりと室蘭やきとり文化の普及に尽力していきます。

