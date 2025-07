フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

スヌーピーのイベントを訪れたことを明かしました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「スヌーピーに会いに」 最新オフショットを公開 「ゴルフのソックス焼けの跡がしぶといです」





中川安奈さんは「スヌーピーに会いに」と綴ると、数枚の写真をアップ。



投稿された画像では、中川安奈さんがスヌーピーの展示を楽しむ様子が見て取れます。







続けて「7枚めの『Be yourself. No one can say you're doing it wrong.』は私も大好きな名言『自分らしくいて。誰も君が間違ってるなんて言えないんだから。』」と、綴りました。





そして「勇気をもらえたり、ふふって笑えたり、深いなぁ〜って考えさせられたり...どっぷり世界観に浸ってきました」と、記しました。





最後に、中川安奈さんは「この日は妹とサンダルが色ちがい♡ そしてゴルフのソックス焼けの跡がしぶといです」と、明かしています。





この投稿にファンからは「SNOOPYも安奈ちゃんも可愛い❤」・「ドーナツもスヌーピー感たっぷり。」・「遊び心があるサンダル最高」・「スヌーピーとの世界観合う」などの反響が寄せられています。









【担当:芸能情報ステーション】