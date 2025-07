(MCU)最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』は本国でプレミア上映を終え、いち早く鑑賞したメディア関係者らによるアーリー・レビューが解禁となった。

MCU「フェーズ6」を始めるファースト・ステップにして、マーベル・スタジオ映画としては『/ドゥームズデイ』まで最後の劇場公開作となるファイナル・ステップ。これまで何度も映画化されてきたマーベル・ユニバース最初のスーパーヒーロー・チームが、MCUに待望の初合流を果たす。

ミスター・ファンタスティック/リード・リチャーズ役をペドロ・パスカル、インビジブル・ウーマン/スー・ストーム役をヴァネッサ・カービー、ヒューマン・トーチ/ジョニー・ストーム役をジョセフ・クイン、ザ・シング/ベン・グリム役をエボン・モス=バクラックが演じる。これまでとは別アースの1960年代風ニューヨークを舞台に、惑星を食う銀河最大の脅威ギャラクタスの襲来を描く。

MCUにとって『ドゥームズデイ』前の重要な第一歩。その評価は概ね上々のようだ。最速レビューを見ていこう。

『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ』最速感想レビューコメント (c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL.

「『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ』は何も予習しなくていい。ペドロ・パスカルは完璧なリード。だけど全キャストが輝き、キャラクターにハマっている。笑えて、感動して、見ていてゴージャスで、ノンストップにファンタスティック。これぞマーベル・スタジオ最高傑作。」()

「『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ』本当にマーベル・スタジオ映画最高傑作かも。才能に溢れていて、ヴァネッサ・カービーとジョセフ・クインの演技がズバ抜けている。もし『エンドゲーム』でMCUが死んだと思っているなら、考え直して欲しい。よく考えて作り込まれていて、ジャンルを定義する名作になることは間違いない。」()

「『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ』は傑作。視覚効果も劇伴もかなり良くできている。ギャラクタスはIMAXで見ると大迫力。エモーショナルで、希望がもらえる。圧倒されっぱなしで止まらない。エンディング後も見逃すな。」()

「『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ』はビジュアル面においてマーベル作品史上最高の一作。『インターステラー』らしいところもあり、IMAX推奨。ギャラクタスが最高。シルバー・サーファーもすごくすごく良い。VFXが完璧だった。宇宙規模と地球上、マット・シャクマンが視覚的な祭りを作り上げた。」()

「『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ』は何よりも家族の物語で、チームメンバーの一人一人が等しく重要。描写不足が1人もいない。ペドロ、ヴァネッサ、エボン、ジョセフの様々な絆を描くのが優れている。60年代のレトロな美学があらゆる面でうまくいっている。」()

「『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ』最高!これまでのどのマーベル映画よりもジャック・カービーのイマジネーションが大スクリーン上で生き生きとしている。本作と『スーパーマン』との間で、2025年はついにコミックの素晴らしき奇妙さをようやく受け入れた年として語り継がれるかもしれない。」()

「『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ』は大成功。特にペドロ・パスカルの素晴らしい演技に支えられた完璧な脚本が、単純なスーパーヒーロー映画をこの社会に対する鋭い論評に変え、そのニュアンスを表面通りに受け取らない人に対しても受け入れられるものにしている。」()

「『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ』はファンタスティックだとみんな言うと思う。その通りで、たくさんの理由がある。まず4人のメインキャストが素晴らしい。マイケル・ジアッキーノの生き生きとしたスコアがすぐに印象に残る。60年代のレトロフューチャーなデザインとダイナミックな視覚効果も目障りにならず、素晴らしい驚き。家族をテーマにしたストーリーは現時点のMCUではちょっとやりすぎ感があり、ヴィランがそこまで説得力あるわけでもないけど、キャストたちがかなり頑張っていて、キャラクターたちや関係性、彼らが直面する世界の危機に深く感情移入させられる。マット・シャックマンの快活で自信あるストーリーテリングと相まって、MCUが船のコントロールを取り戻し、『ドゥームズデイ』へと舵を切っていく中、マーベルの新チーム(この4人のスクリーン作品としてはもちろん過去最高)にとって興味深く、満足のいくファースト・ステップとなっている。」()

(c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL.

MCU待望の最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』は2025年7月25日(金)日米同時公開。