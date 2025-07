アソビシステムの設立18周年を記念した大型フェス<ASOBISYSTEM 18th Anniversary ASOBIEXPO 2025>が、7月20日(日)に幕張メッセ 国際展示場 ホール 9〜11にて開催された。オフィシャルレポートを以下にお届けする。 ◆ライブ写真 本イベントは、出産後初のステージとなるきゃりーぱみゅぱみゅをはじめ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPERらKAWAII LAB.のアイドルグループ、アーティスト/バーチャルビューイングKizunaAIなど、全10組以上のアーティストによるライブが行われ、約12,000人の来場者が集まった。 場内には協賛ブースのほか、メインビジュアルの大型看板や各所にフォトスポットが設けられ、開場してまもない時間から来場者の記念撮影で賑わいを見せる。会場入り口のブースでは、きゃりーぱみゅぱみゅの産後復帰を祝う「きゃりーおかえりボード」と題したフォト企画を展開。来場者が撮影したチェキとメッセージが数多く張り出され、笑顔が溢れるスポットになっていた。 ライブのOPENING SHOWには、個性豊かなアーティストたちが登場。トップバッターを務めた砂月凜々香がしなやかな歌声を響かせ、続くbalaはクールなステージで会場にスタイリッシュな空気を呼び込む。3組目はSNSを中心に注目を集めるシンガーソングライター かわにしなつき。等身大のリリックが印象的な「理想的ガール」で観客との距離を縮め、「晴れ、時々風まかせ」の伸びやかな歌声が会場に穏やかな余韻を残す。そしてOPENING SHOWの最後は、デビュー15周年を迎えた近藤夏子。軽快なMCで会場を盛り上げ、「Good day by day」でポジティブなメッセージを届けた。 14時の開演とともにメインステージに登場したのは、CUTIE STREET。笑顔を携えてメンバーが登場すると、「ひたむきシンデレラ!」「キューにストップできません!」といったアッパーなナンバーで一気に会場を沸かす。「かわいいだけじゃだめですか?」では、古澤里紗が「かわいいだけじゃだめですか?」と問いかけ、客席からはおなじみの「いいよー!」のコールが起こり、イントロが流れると同時に大歓声が会場を埋め尽くす。CUTIE STREETを象徴する一曲としての存在感をあらためて印象づけた。 昼下がりの会場にダンサーを携えて登場したのは、SNS総フォロワー数300万人超えのToua。「MY Routine」で日常のリアルをすくい上げるような歌詞で観客を引き込むと、「BEST FRIEND」では手拍子が広がり、ステージとの一体感が生まれていく。「I am I」では自己肯定のメッセージとエネルギッシュなパフォーマンスで観客の「OK!」コールが一斉に上がるなど、Touaの優しさと力強さが溶け合ったステージだった。 会場のムードを柔らかく塗り替えたのは、本イベント唯一のバンド Klang Ruler。1曲目「アンビリーバブル」をはじめ、Vo.yonkeyが手がけた新しい学校のリーダーズのセルフカバー「オトナブルー」やSNSで話題の「Teenage Blue」など、彼らならではのグルーヴィーなサウンドが心地よく広がり、観客の身体を揺らしていく。『ASOBIEXPO 2025』の多彩なラインナップに新たな彩りを加えていた。 高まった熱をそのまま引き継いだのは、FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花による新ユニット PiKi。1曲目「Kawaii Kaiwai」では愛らしさ全開のパフォーマンスで観客の視線を一気に引きつけると、この日が初披露となる新曲「Tell Me Tell Me☆」へ。80年代を彷彿とさせるレトロポップなサウンドに乗せて、キュートでどこか懐かしい世界観を表現し、会場は瞬く間にPiKiモードに包まれた。 続いて登場したのは、初お披露目の新衣装に身を包んだSWEET STEADY。「Call me, Tell me」ではポップなビートに乗せて、フレッシュな歌声と笑顔がステージを彩る。サビの〈Call me〉に合わせて観客が手を振るたび、会場に自然な一体感が生まれる。ラストの「SWEET BLOOM」では、しなやかなダンスとまっすぐな歌声で、この日のステージにしっかりと花を咲かせた。 前半パートのラストを飾ったのはCANDY TUNE。アリーナ公演の開催やSNSでの反響を経て、着実に存在感を高めてきた7人が、この日のライブでも華やかな空気を届けた。「キス・ミー・パティシエ」のイントロが流れた瞬間、客席は「待ってました!」とばかりに一斉に跳ね、サイリウムの光が波のように揺れる。TikTok億28回再生を突破した「倍倍FIGHT!」では、会場のテンションが一気に頂点に達し、会場が揺れるような大コール。CANDY TUNEの勢いを象徴するステージとなった。 1時間の休憩を挟んで、スクリーンにKizunaAIが登場すると、静かなどよめきが広がる。今年2月に活動を再開した彼女は、新曲「ハンドサイン」「おまじない」を含む6曲を披露し、ARやレーザーを用いた映像演出とともに、バーチャルならではの世界観を見せる。スクリーンに向かって手を振る観客の姿もあり、KizunaAIの存在が確かに“今ここにある”と感じられるひとときだった。 開演から6時間を越えた時間帯に「NEW KAWAII」の弾けるようなビートに合わせてFRUITS ZIPPERのメンバーが新衣装で登場すると、観客は懸命に手を振り、会場の高揚感が一気に高まる。続く「わたしの一番かわいいところ」では、イントロと同時にひときわ大きな歓声が起こり、サビでは会場中からコールが響いた。ラストまで勢いを緩めることなく、FRUITS […]

