【国産格安テレキャスター】(福島県福島市 ちーすけ♪ 61歳) 2年ほど前にこちら(https://barks.jp/news/971843/)の投稿でお世話になったちーすけと申します。。。 私的には、GASとは無縁な人生を送っているはずでしたが。。。こちらの皆さんの投稿、烏丸様のコメントを愛読しつつ還暦後の趣味は、やっぱりギターだなとおもいつつ、下手なりとも練習を再開しつつ。。。 ある日、我が田舎にも海外在住ミュージシャン(布袋寅泰さん)が公演に来るらしい情報。さて、チケットは?取れるか。。。運良くソールドアウト前にゲット。感動のうちに、ライブを満喫♪後は、ライブを見れる機会はまずないなぁ。 若かりし頃に、BOOWYのコピーバントに参加した際はベースを担当してました。松井常松さんの、寡黙かつ、ブレのないダウンピッキングに。。。何故に。。。持続する。。。あなたの筋肉はどうなってるの!?と思いつつ頑張って弾いていたっけ。 それはさて置き。。。 やっぱ、カッティングかますならシングルコイルっしよ!で、安物ベースで、テレキャス作りました。意外に、いい音します。 後は、欲しいギターはBCリッチかな。。。って。。。酔った勢いで。。。。。。買ってしまいましたwww どういじるか。。。。。。妄想は続きます。 ◆ ◆ ◆ シンプルなTL系と言いつつも、ピックガードと合わせて金属パーツのバブリー感がものすごいなあ。ドバイでしか売っていなそうなブリッジとコントロールプレートの輝きに目が潰れるわ。よく見るとブリッジにも彫刻のような加工が入っていて、触るのもはばかれるようなオーラを放っている。フロントPUだけ彫金がないのがむしろなんで?って感じだけど、も、もしかして純金なのか?ビッチもスポルテッドメイプルの化粧板がどえらい迫力ですね。挟み込んだ木材はコアじゃなくてマホガニーに見えますけど、スルーネック部もトップにはいかつい虎目が貼り込まれていて、イケメン度300%っす。私も10弦ビッチには憧れたよなぁ。インペリアルペグが眩しかった。今でも欲しいけど。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

