³¤¿åÍá¤ËË¬¤ì¤¿23ºÐ¤ÎÃËÀÎ®¤µ¤ì¡¢»àË´¡¡¿ÀÆàÀî¡¦»°±º»Ô¤Î³¤´ß
¤¤Î¤¦¡¢¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô¤Î³¤´ß¤Ç¡¢Í§¿Í¤È±Ë¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿23ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô¤Î¸ÍÄÅÉÍ³¤´ß¤Î¶á¤¯¤Ç¡ÖÍ§¿Í¤¬³¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î®¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÁáÀî½§¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤Ç¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁáÀî¤µ¤ó¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë´ä¾ì¤«¤é200¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Î¾õÂÖ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÀî¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í3¿Í¤È¤È¤â¤Ë±Ë¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¤«¤é´ß¤Ø±Ë¤¤¤ÇÌá¤ëÅÓÃæ¤Ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ÍÄÅÉÍ³¤´ß¤Ï¡¢³¤¿åÍá¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Í·±Ë¶Ø»ß¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£