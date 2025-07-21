白石麻衣、“夏の制服姿”に反響「美しい後ろ姿」「女神」
白石麻衣が20日、インスタグラムを更新。『ぐるナイ』（日本テレビ系／毎週木曜20時）の人気コーナー「ゴチになります！」の“夏服制服ショット”を公開し、ファンから称賛の声が相次いでいる。
【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”
投稿では、制服姿で後ろを向く1枚を公開。「夏服 #ゴチ」とコメントを添え、番組衣装の夏仕様制服を披露した。
この投稿に対し、ファンからは「夏服もお似合い」「美しい後ろ姿」「めっちゃ制服似合ってる」「まだまだ高校生で行けますね」「女神」といったコメントが続々と寄せられている。
引用：「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）
【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”
投稿では、制服姿で後ろを向く1枚を公開。「夏服 #ゴチ」とコメントを添え、番組衣装の夏仕様制服を披露した。
この投稿に対し、ファンからは「夏服もお似合い」「美しい後ろ姿」「めっちゃ制服似合ってる」「まだまだ高校生で行けますね」「女神」といったコメントが続々と寄せられている。
引用：「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）