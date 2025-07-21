インディーゲームの祭典「BitSummit the 13th」来場者から最も票を集めたゲームは「事故物件だよ！うらみちゃん」 次回は2026年5月開催へ
2025年7月18日から20日にかけて開催されたインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th」が閉幕。最終日の20日、優れたインディーゲームを表彰する「BitSummitアワード」から来場者からの投票で決定するポピュラーセレクション賞とビットキッズアワード、スポンサー賞の神ゲー創造主エボリューション賞が発表されました。
ポピュラーセレクション賞は「事故物件だよ！うらみちゃん」
POPULAR SELECTION AWARD / ポピュラーセレクション賞
イベント参加者からの投票でもっとも得票が多かった作品に贈られる賞
『事故物件だよ！うらみちゃん』 - Minimum Box
KIDS SELECTION AWARD / ビットキッズアワード
キッズの投票でもっとも得票が多かった作品に贈られる賞
『ロープくんアドベンチャー』 - Kei26
「神ゲー創造主エボリューション賞」
『わっしょい！カミオコシ』 - TEAM-W02
『YaoyoroZoo』 - YaoyoroZooの飼育員たち
次回開催は2026年5月22日〜24日
14回目の開催となる次回の開催日程についても発表されました。会場は今回と同じ京都勧業館みやこめっせで、日程は2026年5月22日から24日までの3日間となります。一般出展者向けの応募開始期間は2025年11月ごろを予定しています。
開催概要
BitSummit the 13th（ビットサミット ザ サーティーンス）
日程：2025年7月18日（金）〜7月20日（日）
時間：10：00〜17：00
会場：京都市勧業館「みやこめっせ」
主催：BitSummit 実行委員会
一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）
(キュー・ゲームス／ピグミースタジオ／Skeleton Crew Studio／ BlackSheep Consulting)
京都府
共催：KYOTO CMEX
制作：オリコム
BitSummit
http://bitsummit.org/[リンク]