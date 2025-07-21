ラサ総合保税区。（資料写真、ドローンから、ラサ＝新華社記者／晋美多吉）

【新華社ラサ7月21日】中国西蔵自治区ラサ税関が18日発表した同自治区の1〜6月の貿易額は前年同期比14.1％増の43億3900万元（1元＝約21円）となった。うち輸出は15.4％増の37億300万元、輸入は7.0％増の6億3600万元だった。

主要都市の貿易額は、ラサが25億2400万元で貿易総額の58.2％、日喀則（シガツェ）が49.8％増の17億8100万元で41.0％をそれぞれ占めた。

貿易形態別では、一般貿易額が18.1％増の23億6900万元、辺境小額貿易が13.2％増の17億8800万元だった。

貿易相手別では、ネパールとの貿易額が22.1％増の21億9300万元、「一帯一路」共同建設国が18.1％増の32億6700万元、南アジア諸国が5.7％増の22億6200万元、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定加盟国が12.5％増の9億8900万元となった。

主要品目の輸出額は、労働集約型製品が17.2％増の19億600万元、機械・電気機器が15.7％増の11億5600万元。輸入額は商品（コモディティー）が3億5200万元、機械・電気機器が89.4％増の1億5800万元だった。