東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催!

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

提供期間:2025年9月16日〜10月31日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催☆

東京ディズニーランドではディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が、東京ディズニーシーではディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日(水)〜11月2日(日)まで初開催します。

そして、ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」では「ディズニー・ハロウィーン2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場!

今回は、「チックタック・ダイナー」で提供される期間限定メニュー「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルセット

© Disney

価格:2,400円

提供時間帯:ランチ/ディナー

焼き芋ブレッドとかぼちゃと栗のパフェタルトソフトドリンクのチョイス

※別途400円でソフトドリンクを「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」に変更できます。

※1日の提供数に限りがあります。

ハロウィーンの妖艶な雰囲気漂う“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルセット。

ハロウィーン定番でもあるジャック・オー・ランタンや蜘蛛の巣、コウモリのモチーフがアクセントになっています!

焼き芋のブレッドはさつまいものカタチで表現され、焼き目にもこだわりが◎

また、栗のパフェタルトにはホイップクリームや、アラザンなどもトッピングされています。

どちらも季節の食材が使われ、見た目はもちろん、甘く濃厚な味わいも堪能できます☆

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格:800円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ミルク、紫芋シロップ、キャラメルシロップ、紫芋パウダー、ホイップクリーム、大学芋、かぼちゃチップス

ランチとディナーの時間帯に提供される“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク。

ミルクがベースのドリンクで、紫芋シロップ、キャラメルシロップ、紫芋パウダーをプラスすることで、様々な香りも楽しめます。

外はカリッと中はほっくりとした大学芋、パリパリのかぼちゃチップスと、トッピングもとってもユニーク!

視覚と味覚の両方でハロウィーンを満喫できるスペシャルセットとスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 焼き芋みたいでかわいい!ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.