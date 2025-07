『SPA!デジタル写真集 山岡雅弥「ハツラツボディ」』(発売中)より、誌面カットが公開された。

山岡雅弥は、2004年福岡県生まれ。「ミスマガジン2021」で「ミスヤングマガジン」賞を受賞。レスリングの全国中学選抜選手権大会で、ベスト8に輝いた実績を持つ。最新情報は、Instagram(@miyabi_112920)やX(@miyabi_11292004)で発信している。

デジタル写真集では、海辺を舞台に、ハツラツ少女との休日デート風景を写している。公開されたカットでは、逆三角形の引き締まったスポーツ系美少女の上半身から、ボリュームのあるバストがこぼれた“ハツラツボディ”を披露。また絶妙なボディバランスを生かして、ビキニやレオタード水着で魅了するカットが多数収録されている。

好評発売中

提供:週刊SPA!編集部 撮影:田中智久 ヘアメイク:塩田結香(JULLY) スタイリング:葉月

販売リンク:https://amzn.to/3Iy5b9f

