ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、おしゃれに日差し対策ができる「くるくる折りたためるサンバイザー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーモチーフ」くるくる折りたためるサンバイザー

© Disney

価格:3,990円(税込)

頭周りサイズ:フリー(約56〜58cm)

つばの長さ:最長約12cm

つば部分:UVカット率約99%以上素材

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのサンバイザー。

ツバが深く、日よけに活躍します!

手洗いができるため、汗などで汚れてしまっても安心です。

© Disney

カラーはシンプルでコーディネートにも合わせやすい「ブラック」と、

© Disney

明るく涼しげな印象の「ベージュ」の2色展開です。

どちらもシーンや世代問わず使いやすく、思わず2色揃えたくなるかわいさ☆

© Disney

ツバの部分には、ミッキーモチーフのチャーム付き!

ゴールドのチャームでおしゃれなアクセントになっています。

© Disney

後ろにはワンタッチテープも付いているので、簡単にサイズ調整ができます。

© Disney

使わないときはコンパクトに折りたためるのもうれしいポイントです。

くるくる巻いて付属のバンドで留めることができます。

使わない時はバッグに入れておけて、持ち運びもしやすいサンバイザー。

おしゃれに日差し対策ができる、「くるくる折りたためるサンバイザー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーモチーフのチャーム付き!ベルメゾン ディズニー「くるくる折りたためるサンバイザー」 appeared first on Dtimes.