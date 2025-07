バルセロナへのローン移籍で合意に達したとされるマンチェスター・ユナイテッドFWマーカス・ラッシュフォード。同選手は20日日曜日にメディカルチェックを受ける予定だったが、思わぬ障害が待ち受けていたようだ。



マンチェスター空港からプライベートジェットでバルセロナへ移動しようとしていたラッシュフォード。ところが空港のプライベートジェットのスペースは、ロックバンド、オアシスが予約してしまっていたため、使えなかったのだという。





#BallonDor winner Rodri at Heaton Park tonight for Oasis! IG: gallagher_anais pic.twitter.com/2nHWYhqOSK

Phil Foden at Oasis in Manchester on Sunday night



[ supersoniclwt] pic.twitter.com/HXkFGR3lpA