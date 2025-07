8月29日より公開される映画『ベスト・キッド:レジェンズ』。オリジナル公開から40年が経過した現在においても、「ベスト・キッド」は世界中で愛され続けている唯一無二のシリーズである。その象徴的存在であるミヤギ先生、車のワックスがけの動作をトレーニングに取り入れた「Wax on, Wax off(ワックスオン、ワックスオフ)」や“鶴の構え”といった名場面は、国内外で様々な作品に受け継がれている。作品を観たことがない人も、何かしらオマージュ作品に触れたことがあるはず。今回は時代もジャンルも超える、その膨大なオマージュの中から一部をご紹介!

■ドラマからアニメまで! たびたび話題となるオマージュ「ベスト・キッド」に登場した尚禮舘が伝承する中国武術「白鶴拳」の“鶴の構え”や、日常の動作をトレーニングとして取り入れる「Wax on, Wax off(ワックスオン、ワックスオフ)」は、映像作品において頻繁にオマージュされている。中川大志と新木優子が共演したドラマ『ボクの殺意が恋をした』では、洗車や壁塗り、柔道着姿での砂浜トレーニングなど、ミヤギ流の“特訓”を彷彿とさせる描写が話題となった。また、アニメ『SPY×FAMILY』では、イーデン校入学を目指して特訓に励むアーニャとヨルのビジュアルが、「アーニャこそ真のベスト・キッドだった」といった声とともにSNS上で注目を集めた。最近では、橋本環奈主演のドラマ『天久鷹央の推理カルテ』において、主人公・鷹央のポージングが“鶴の構え”そのものであり、「まさかの鶴の構え!」といった反応がSNSで多く見受けられ話題に。海外でも、『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』でハンの「There’s no “wax on, wax off” with drifting.」というセリフで登場し、ことわざのように使われることも。その他にも『ファミリー・ガイ』や『シンプソンズ』といった人気アニメシリーズにおいてもたびたびパロディとして描かれるなど、多くの人が知らぬうちに「ベスト・キッド」のオマージュに触れており、その影響力の大きさは計り知れない。■あの有名アーティストの楽曲にまで…偉大なミスター・ミヤギ!オマージュの波は映像作品にとどまらず、音楽の世界にも根付いている。HIP HOPユニット・Creepy Nutsによる楽曲「japanese」には、“Mr. Miyagi”や“COBRA KAI”といった語句が登場。また、SKY‐HIがCEOを務めるレーベル・BMSGに所属するトレーニーのTAIKIによる楽曲「KARATE KID」は、そのタイトルやミュージックビデオ通りに本作へのオマージュである。そして、イギリスのロックバンド、グラス・アニマルズの「Tangerine」(※参考URL)という楽曲でも“Mr. Miyagi”が登場し、「ベスト・キッド」から着想を得たと明かしている。■熱き試合にも欠かせない! あのポージング…カルチャー界に留まらず、世界中の格闘試合でも登場するのが“鶴の構え”。お決まりかのように、そのポージングは“強き象徴”として国内外でアイコン化している。中でも、ブラジルのMMAファイター、リョート・マチダ(元UFCライトヘビー級王者)は、空手を基盤とした独自のファイトスタイルで知られる存在である。彼が試合中に見せる、低い構えから片足を上げてバランスを取るポーズは、「ベスト・キッド」の“鶴の構え”を想起させるものとしてファンの間で知られている。その他にも、様々な格闘技の試合にて“鶴の構え”を披露する選手は多く、試合後の勝利パフォーマンスや計量時のフェイスオフなどで、ユーモアやファンサービスの一環としても取り入れられている。今もなお時代を超えて通用し、世代を超えて人々の心をつかみ続けている「ベスト・キッド」。その最新作『ベスト・キッド:レジェンズ』では、オリジナル版で“鶴の構え”やワックスがけをしていた主人公のダニエルを演じたラルフ・マッチオがスクリーンに復帰し、リメイク版においてカンフーの師匠役を務めたジャッキー・チェンと初めて共演。米大手レビューサイト「Rotten Tomatoes」においては、観客スコアが90%以上(※7月14日時点)を維持する高評価を獲得しており、「演技・映像ともに素晴らしい!」「ユーモアとアクションのバランスが絶妙」「オリジナルの精神を尊重しつつ、2つのシリーズを巧みに統合している」など、絶賛の声が相次いでいる。時代と文化を超えて語り継がれてきた「ベスト・キッド」シリーズに、新たな1ページとして加わる『ベスト・キッド:レジェンズ』。ラルフ・マッチオとジャッキー・チェンというレジェンドによる夢の共演を劇場で体感したい。映画『ベスト・キッド:レジェンズ』は、8月29日より全国公開。