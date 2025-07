セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年7月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 レトロメモリー ぬいぐるみVol.1を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 レトロメモリー ぬいぐるみVol.1

登場時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約15×10×16cm

種類:全3種(ミッキーマウス、プルート、ドナルドダック)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、セガオリジナル新ブランド“レトロメモリー”のぬいぐるみが初登場!

子どものころから大切にしていたぬいぐるみをおもちゃ箱から見つけたような、懐かしさと安心感のあるデザインのぬいぐるみシリーズです。

第1弾として登場するのは「ミッキーマウス」「プルート」「ドナルドダック」の3種類。

どれも愛くるしい表情で、ふわふわとした優しい触り心地です☆

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」の“レトロメモリー”ぬいぐるみ。

両手を広げたポーズがとってもチャーミング!

お馴染みの赤いパンツをはいた姿がデザインされています。

プルート

「プルート」の“レトロメモリー”ぬいぐるみ。

お行儀よくちょこんとお座りをする姿で登場します。

トレードマークである垂れた耳もポイントです☆

ドナルドダック

「ドナルドダック」の“レトロメモリー”ぬいぐるみ。

つぶらな瞳に、立体的なくちばしがかわいい☆

斜めにかぶった帽子や真っ赤なリボンも素敵です。

どこか懐かしく、眺めているだけで気持ちも和むキュートな「ミッキー&フレンズ」のぬいぐるみ。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 レトロメモリー ぬいぐるみVol.1は、2025年7月18日より順次全国のゲームセンターなどに登場します!

