セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年7月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット 〜だらだら〜を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット 〜だらだら〜

登場時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

種類:全4種(耳ふさぎ、パジャマ、ごろん、あくび)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

だらだらとした表情やポーズに癒やされる「プー」のかわいいマスコットがセガプライズに登場。

約12センチの持ち運びしやすい大きさで、連れ歩きもしやすいグッズです!

くつろいでいるような姿を見ているだけで、心が和みそう。

かわいい仕草を見せる「プー」のマスコット4種を紹介します☆

耳ふさぎ

両手で耳をふさぐポーズで、まだまだ眠そうな表情の「プー」

お口をきゅっと結びながら目を閉じる仕草もポイントです☆

パジャマ

ゆったりとしたパジャマ姿でゆったりくつろぐ「プー」

マグカップを片手に満面の笑みを浮かべる姿がデザインされています。

ごろん

寝転がって、ひと休みやお昼寝をするようなポーズもキュート。

枕に頭をのせ、にっこり笑みを浮かべる姿に胸がきゅんとするプライズです。

あくび

ナイトキャップをかぶりながら、寝ぼけ眼であくびをする「プー」

まだぼんやりしているような表情もかわいらしいです!

ダラダラ過ごすような表情やポーズに癒やされる「プー」のマスコット。

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 マスコット 〜だらだら〜は、2025年7月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 寝転がったりあくびをしたり!セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット 〜だらだら〜 appeared first on Dtimes.