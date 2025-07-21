¿ÆÍ§¤Î»à¡¢±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡£¿ùºé²Ö±é¤¸¤ë·Ù»¡¿¦°÷¤¬»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òË½¤¯¡ª±Ç²è¡Öµà¤Á¤Ê¤¤¥µ¥¯¥é¡×
¿ùºé²Ö¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Öµà¤Á¤Ê¤¤¥µ¥¯¥é¡×¤¬8·î17Æü(Æü)¤ËÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¸¶ºî¤Ï¡Ö¸ÉÏµ¤Î·ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ®·îÍµ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤Ç¡¢¿ùºé±é¤¸¤ë°¦ÃÎ¸©·Ù¤Î¹Êó¿¦°÷¡¦¿¹¸ýÀô¤¬¿ÆÍ§¤ÎÊÑ»à»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£¿ùºé¤Î¤Û¤«¡¢Èà½÷¤Î¾å»Ê¡¦ÉÙ³ßÎ´¹¬Ìò¤ò°ÂÅÄ¸²¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦³á»³¹À²ðÌò¤òË¸¶¸ùÊä¡¢Àô¤Î·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÆ±´ü¤Ç°ì½ï¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¯°ëÀî½Ó°ì¤òÇë¸¶Íøµ×¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¹üÂÀ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡£»ö·ï¤Î¼þÊÕ¤Çµ¯¤³¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬1¤Ä1¤Ä¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Àô¤Ï¿ÆÍ§¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÂç¤¤Ê¸å²ù¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é»ö·ï²ò·è¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÈÈ¿Í¤Ï¤¹¤°¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤Ï»ö·ïÈ¯À¸Á°¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÈï³²ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã´ÅöÉô½ð¤Ç¤¢¤ëÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤¬°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¼ùÎ¤¤òÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹¤Ë¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î°ì·ï¤Ç¸©·Ù¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¹Êó¿¦°÷¤ÎÀô¤ÏÀÄ¤¶¤á¡¢¤¢¤ë¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ôÆüÁ°¡¢À¸³è°ÂÁ´²Ý¤ÎÎ¹¹Ô¤Î·ï¤ò¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÄÅÂ¼Àé²Â(¿¹ÅÄÁÛ)¤Ë¤¦¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÀô¤¬Àé²Â¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¡¼¥×¤È¼«Ê¬¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤¿Àé²Â¡£¤½¤·¤ÆÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ö·ï¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¹ð¤²¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é°ì½µ´Ö¸å¡¢Àé²Â¤ÏÊÑ»àÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Àé²Â¤ò»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¡¢ÈÈ¿Í¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿...¤½¤Î·ë²Ì¡¢»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«...¤È·ã¤·¤¤¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ëÀô¡£µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤ºÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Àé²Â¤¬Ë¬¤ì¤¿¾ì½ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë»å¸ý¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÃ±½ã¤Ê¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¸ø°Â¤ä¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ë½¡¶µÃÄÂÎ¤¬µ¯¤³¤·¤¿¶§°»ö·ï¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È...¡£Ã¯¤ò¿®¤¸¤ë¤«¡¢¿¿¼Â¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Àô¤¬Ë½¤¤¤Æ¤¤¤¯ÅÜÅó¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¸«¤´¤¿¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¿ùºé±é¤¸¤ë¿¹¸ýÀô¤Ï¾®ÊÁ¤ÇÊªÀÅ¤«¡£¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë...¤½¤ÎÌòÊÁ¤Ï¿ùºé²Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¥Õ¥Ä¥Õ¥Ä¤ÈÇ³¤¨¤ëÀÅ¤«¤Ê±ê¤òÌÜ¤Ë½É¤·¡¢Ìµ¹ü¤Ê·º»ö¤¿¤Á¤ÈÆ²¡¹¤È¤ä¤ê¤¢¤¦»Ñ¤ÏÍ¦¤Þ¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¡£¿ùºé¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¹¸ýÀôÁü¤òºî¤ê¾å¤²¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÀÚ¡¹¤È»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÁÜºº¤ò¤·¤Ê¤¤¹Êó¿¦°÷¤À¤Ã¤¿Àô¤¬¡¢»ö·ï¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Àô¤¬¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Áá¤¯¤âÂ³ÊÔ¤Ç¿ùºé¤Î±éµ»¤¬¸«¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡áÀÐÄÍ¤È¤â¤«
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
µà¤Á¤Ê¤¤¥µ¥¯¥é
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î17Æü(Æü)21:00¡Á¡¡¤Û¤«
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹