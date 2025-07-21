岡山・香川を周遊するスタンプラリー実施 抽選で特産品が当たる 8月1日～10月31日
WESTER 岡山香川デジタルスタンプラリー
JR西日本は、岡山県・香川県と連携して、観光スポットを巡るスタンプラリー「WESTER 岡山香川デジタルスタンプラリー」を8月1日～10月31日に実施します。
大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭に合わせて、両県の誘客拡大や来訪者の周遊促進を図ることが狙いです。岡山・香川の30スポットのうち、3スポット以上かつ両県各1スポット以上巡ると、特産品が当たる抽選に応募することができます。対象の観光スポットは以下の通りです。
【岡山】
岡山後楽園（岡山市）/岡山県立美術館（岡山市）/犬島（岡山市）/大原美術館（倉敷市）/息づかい（津山市）/津山ピンポン広場（津山市）/宇野のチヌ（玉野市）/笠岡市立カブトガニ博物館（笠岡市）/スタンダードカラー2024（新見市）/備前市美術館（備前市）/ランデヴー（瀬戸内市）/あしあと（真庭市）/鉄筋アート（美作市）/山に響くこだま（鏡野町）/奈義町現代美術館（奈義町）
【香川】
栗林公園（高松市）/やしまーる（高松市）/高松港（高松市）/丸亀城（丸亀市）/瀬戸大橋記念公園（坂出市）/総本山善通寺（善通寺市）/琴弾公園（観音寺市）/琴林公園（さぬき市）/讃州井筒屋敷（東かがわ市）/父母ヶ浜（三豊市）/家浦港（土庄町）/道の駅「小豆島オリーブ公園」（小豆島町）/宮浦港（直島町）/道の駅「恋人の聖地 うたづ臨海公園」（宇多津町）/旧金毘羅大芝居（琴平町）
スタンプラリーはスマートフォンアプリ「WESTER」に会員登録することで参加することができます。