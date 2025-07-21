NHKÂà¶É¤Ç¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬³°¤ì¤¿¡×´äÅÄÌÀ»Ò»á¡¢À¯¼£¼èºà¤Ë¤¬¤ó¼£ÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¼Ò³°¼èÄùÌò¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Þ¤Ç¡ÄÂ¿ÊýÌÌ¤Î³èÆ°¤ËÊú¤¯»ÈÌ¿´¶
¡üÈéÉæ¼ðáç¤Ë»Ï¤Þ¤êÂçÄ²¡¢¹Ã¾õÁ£¡¢¤¹¤¤Â¡¤â
NHKÀ¯¼£Éô»þÂå¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Ë¡ÈºÇ¤â¿©¤¤¹þ¤ó¤Àµ¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿´äÅÄÌÀ»Ò»á¡£2022Ç¯¤ÎÂà¶É¸å¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼èºà³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¡ØLive News¥¤¥Ã¥È!¡Ù¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶É°÷»þÂå¤ËÁ´¤¯¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤â²Ì´º¤Ë»²Àï¤·¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢·Ý¿Í´éÉé¤±¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÄ©Àï¡£²¿ÅÙ¤â¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ë»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á
¡û¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ë´¶¤¸¤ë¡ÖÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×Âé¸ïÌ£
¡½¡½¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤ÏÁ°ÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
°·¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤Î¤È¤¤Ï³ä¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¹àÌÜ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥®¥å¥Ã¤È¹Ê¤Ã¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤äÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¤äÇØ·Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤«¤é°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÏÃ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Âé¸ïÌ£¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡¢¼Ü¤¬¡Ä(¾Ð)¡£ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Î²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÎáÏÂ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·(¾Ð)¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î»ëÅÀ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö±ÊÅÄÄ®¤ä²â¤¬´Ø¤Ç¤Ï¼Â¤Ï¤³¤ó¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡£»ä¤ÏÀ¯¼£µ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ë²»¿§¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¤À¤ó¤À¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½NHK»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£NHK¤Ç¤ÏÌë7»þ¤È¤«9»þ¤Î¹ÅÇÉ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö¼óÁê´±Å¡¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Ö5»þ¡Ù¤È¤¤¤¦À¸³è¾ðÊó¤â°·¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸¶¹Æ¤Ê¤·¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬³°¤ì¤¿³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¯¼£Éô¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀìÌç³°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¤ÇÊÌ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¼Â¤ÏÄ¹¤¤¤³¤ÈÀ¯¼£µ¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢°Û¶È¼ï¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±ÊÅÄÄ®¤ä²â¤¬´Ø¤Î¼èºà¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢»Å»ö¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¡¢²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤äÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤É¤È½ã¿è¤Ë¤ªÍ§Ã£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢ÉÂµ¤¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ä¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤â½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤¬µÞ¤ËË¬¤ì¤Æ²ð¸î¤Î¸¦µæ¤ä¼ÂÁ©¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬ÈÖÁÈ¤Ç°·¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤ÎÊý¤¬Íè¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¶É°÷»þÂå¤«¤é½©¸µ¹¯¤Î¾Ò²ð¤Ç·ÝÇ½³¦¤È°Û¶È¼ï¸òÎ®
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º·ÝÇ½³¦¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
¤½¤ì¤Ï½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´¾Ò²ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤ÈÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ä¼èºà¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÙÇÃ×»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤äÆüÄ«´Ø·¸¤Ê¤É¤è¤¯¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¿Æ¤·¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢À¸³è¾ðÊó¤ò°·¤¦¡Ø¥·¥Ö5»þ¡Ù¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤ë¤ó¤À!¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´¤¯¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÏÃÂê¤ÎºÝ¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬2009Ç¯¤Ç¡¢Â¤ÎÎ¢¤ËÈéÉæ¼ðáç¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯¤´¤È¤Ë±¦¤Èº¸¤ÎÎ¾Êý¤Î¼ðáç¤ò¤¨¤°¤ê¼è¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢¿ô¥«·î¤Ï¾¾ÍÕ¾ó¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Âç»È´Û¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤Î¸å2017Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤¬Áá´ü¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â°À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¶¦Â¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Çº£¤Ï·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤â¤¹¤¤Â¡¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃû¸õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë¸¡ºº¤·¤Æ¡¢Áá¤áÁá¤á¤ÎÂÐ½è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¤ÎÎ¢¤ÎÈéÉæ¼ðáç¤Î»þ¤Ë¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áá¤¯È¯¸«¤¹¤ì¤ÐÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ç±¸¶ÉÂ¤äÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÂÃ±Õ¤âÎÞ¤â½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤â¶¦Â¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÉÂÂ©ºÒ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î¾å¡¢¤ªÊìÍÍ¤Î²ð¸î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤Î2Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¤·¡¢²ð¸î¤¬µÞ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼èºàÀè(¡á°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê)¤Ï°Å»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡ü¾×·â¤Î¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¡Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö¿¼¤¤À¤³¦¡×
¡½¡½NHK¤òÂà¿¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¯¼£Éôµ¼Ô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¼èºàÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤Ë¿¼¤¯¿©¤¤¹þ¤á¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤Æ°ìÊó¤ä¿¿Áê¤Ê¤É¤Î¿¼¤¤¾ðÊó¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤ï¤ÐÀ¯¼£µ¼ÔÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¶¥Áè¤Ç¤·¤¿¡£ÎÉ¤·°¤·¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£µ¼Ô¤Î³°Â¦¤À¤È¿¼¤¤¾ðÊó¤ËÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤Éº£¤Ï¡¢À¯¼£²È¤¬SNS¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤ê¤âÀè¤ËSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë·Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¼£Éôµ¼Ô¤ÎÌò³ä¤äÂ¸ºß°ÕµÁ¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀ¯¼£Éô¤â´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï°ìÊý¾ðÊó¤ò¡¢¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿¼ËÙ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ü¤ÎÀ©Ìó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤Î¤¦¤Á¾åÀ¡¤ß¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾ðÊó¤ò¤â¤¦¾¯¤·»ëÄ°¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¡£¤É¤³¤«¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ê·Á¤Ç¡¢À¯¼£¤Ë¸Â¤é¤º¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤Ç¤¹¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò¤¬Áá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯»Ô¾ì²þ³×¤Ï¡¢¶È³¦¤È¤·¤ÆÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Î¨Àè¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½22Ç¯¤ËÁá´üÂà¿¦¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤µ¤ó¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¤â¤¦ËÜÅö¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï¼¡¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î·ë²ÌÀÕÇ¤¤ò³Ð¸ç¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÀº°ìÇÕ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ËÎ×¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤óËÜÅö¤ËÌ¿¤òºï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î·ä¤òÁÀ¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÚÆù¤ò¹ó»È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡ØÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤º¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤Î»¦µ¤Î©¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ï²¿!?¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³§¤µ¤ó¤¬ÄÞº¯¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÁÛÁü¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½MC¤Î¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥È¡¼¥¯¤ÎÀï¾ì¡×¤È¸À¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤¢¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÃÎ¤é¤Ì¤¬Ê©¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½Ö»þ¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤«¤é²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤âÄ¹»þ´Ö¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥¸¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂç¤¤¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¸½¾ì¤ò²¿²ó¤«·Ð¸³¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¶¯¤µ¤ò¡¢±é¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¿¼¤¤À¤³¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»àÆ®¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¿ÍÀ¸½ªÈ×¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌ¤ÃÎ¿ô¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï°áÁõ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î°áÁõ¤¬(Êì¹»¤Î)¸©Î©ÀéÍÕ¹â¹»¤Ë¤è¤¯»÷¤¿À©Éþ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤×¤Á¥Ð¥º¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËºÜ¤Ã¤¿¤é¡Ö°Õ³°¤È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£À¯¼£µ¼Ô¤Î»þ¤Ï»¦³²Í½¹ð¤¬Íè¤¿¤ê¡¢ÇÍëÊ»¨¸À¤Î¤ªÍÕ½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤´Ö¡Ö¥Ò¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡×¤È¤·¤Æºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
Instagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¤Ç¤ÎÀ©Éþ»Ñ
¡û¼óÁê¸øÅ¡¤Î¡ÈÎî¡É¤ò¤á¤°¤ëÎòÂåºËÁêÈëÏÃ
¡½¡½»öÌ³½ê¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ÊÅù¿ÈÂç¤Î50Âå½÷À¤Î°ìÌÌ¤â¤ª¸«¤»¤·¡¢ ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢Î¹ÈÖÁÈ¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹ÈÖÁÈ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
¡Ø¥Ð¥«ÀµÄ¾¤Ë¤ª¥¸¥ã¥Þ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥å¥¢¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ò¥í¥±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢±é¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤ÇÂ¨¶½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æù¤Þ¤ó°ì¤Ä¿©¤Ù¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â³§¤¬±Ç¤ë³ÑÅÙ¤äÆù¤Þ¤ó¤¬À¸¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ø¤Ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ·Ñ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²è³Ñ¤Î¤É¤ÎÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ï¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÈø·Á(µ®¹°)¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ç¥í¥±¤·¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦³¹¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³¹¤Î¿Í¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¥í¥±¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ÎÃæ²Ú³¹¥í¥±¤Ç¤ÏÀê¤¤¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¾Ü¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»»Ì¿³Ø¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¡¢¼êÁê¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ä¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Øº×¤Î»þ¤¬°ìÈÖ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Îî´¶¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼óÁê¸øÅ¡¤Ë¤ÏÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤Îµ¾À·¼Ô¤ÎÎî¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¸µÁíÍý¤Ï¡Ö¸«¤¿!¡×¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤ÎÂ¤ò¸«¤¿¤È¤«¡¢2·î26Æü¤ÎÌë¤Ë¿²¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤¹¤ë¤È¤«¡£°ÂÇÜÁíÍý¤Î»þ¤ÏÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÝ¤ò³ä¤ë¥é¥Ã¥×²»¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ÖÄ°¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤³¤ì¤«¤é¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é·Ù¸î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç·Ù»ëÄ£¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£·ë¶Éµ¢Âð¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡£»ä¤¬¡ÖÁíÍý¡¢Îî¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸À¤¦¤ÈËÜµ¤¤Ç·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
¡½¡½ÎòÂå¼óÁê¤¬²¿¿Í¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ºÎé¤Ê¤¬¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ö¤ó¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è¸øÅ¡¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¥é¥Ã¥×²»¤òÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¼¤¹¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤â¤¦·è¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥ª¥ÐQÀ¤Âå¤À¤«¤é¡¢¤ª¤Ð¤±¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)
¡ü¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À»ö·ïµ¼Ô»þÂå¤Î¥¹¥¯¡¼¥×
¡½¡½¡Ö²»³ÚÈÖÁÈ¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢MC¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«? ¤½¤ì¤È¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ?
¤³¤ì¤Ï¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤òÄ°¤¯Î©¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤â¤¤¤Ä¤«Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£BS¥Õ¥¸¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥³¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤«¤±¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢OA¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤Î²ÎÀ¼¤ÇÊ°³´¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤é²Î¤Ï¤è¤¯ÓÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
¥³¥í¥ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï³ä¤È¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¤â¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï·Ù»¡´±¤È¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¤Ç»ö·ïµ¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¼èºàÀè¤¬¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Þ¥Þ¤È¥Á¡¼¥Þ¥Þ2¿Í¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¡¢»þ¡¹Î®¤·¤Î¥®¥¿¡¼¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÅ¹¤À¤È¡¢¥Þ¥Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ý¤â´Ë¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥Þ¤¬²¬ËÜ¿¿Ìë¤µ¤ó¤Î¡ÖAlone¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼èºàÀè¤Î·Ù»¡´±¤Î´é¤¬²º¤ä¤«¤Ë¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¤¤¤²Î¤Ç¤¹¤Í¡£X¥Ç¡¼¤â3Æü¸å¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í?¡×¤ÈÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö3Æü¸å¤ÎÄ«¤À¡£¥«¥á¥é¹½¤¨¤È¤±¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¤â¤Ê¤ó¤«1¶Ê¹Ô¤±¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢»ä¤ÏÂØ¤¨²Î¤Ç¤¹¤è¡£ËÙ¹¾½ã¤µ¤ó¤Î¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥°¥é¥¹¡×¤Ç¡¢¡Ö¢öÆÃ¥À¥Í¤ò¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡×¡Ö¢öÄ«Æü¤Ê¤ó¤« ËèÆü¤Ê¤ó¤« ÆÉÇä¤Ê¤ó¤«¡Á¡×¤Ã¤Æ¡£¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥¥ë¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¿ÍÌ®¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)
¡½¡½·º»ö¤µ¤ó¤ÎÀ¤Âå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¶Ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
·Ù»¡´±¤¬²Î¤¦¶Ê¡¢À¤Âå¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¨»´¤Ê»ö·ï¤¬²ò·è¤·¤¿¸å¤À¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÄ¤¤¤¤È²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ÇÄË´¶¤·¤¿¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎÀÕÇ¤
¡½¡½ÈÖÁÈ½Ð±é°Ê³°¤Ç¤â¡¢2¼Ò¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î½ÅÍ×À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤«¤Ë³°¤Î¶õµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¹¹ÔÉô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢³ô¼ç¤ÎÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡£¼Ò³°¼è¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´íµ¡´ÉÍý¤ÎÉôÊ¬¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ðí´í°¤Ê¤¯¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¯¼£¤Î¼èºà¤â°ú¤Â³¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NHK»þÂå¤è¤ê¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶É°÷¤Î»þ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Á¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ã´Åö³°¤ÎÀ¯ÅÞ¤äÇÉÈ¶¡¢´±Ä£¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Î¤Ï±óÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼èºà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÊä¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÀÎ¼è¤Ã¤¿µÏÊÁ¤ÇÀ¯¼£²È¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¼èºà¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤±öÇß¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼èºà¤ËÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¥í¥±ÈÖÁÈ¤Ë¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤È¡¢³èÆ°¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Éô¤Î³èÆ°¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÇ¯Îð¤È¤³¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£À¤³¦¤âÆüËÜ¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾Êý¤Ç¸ø¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÀµ³Î¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊ¬ÃÇ¤Î»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä´ó¤»¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Î°ì¤Ä¤ÎÌò³ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ü¤Þ¤µ¤«¤Î°¤º´¥öÃ«¤Ç¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡Ö»öÌ³½ê¤¬¤ä¤ì¤È¡×
¡½¡½º£¸å¤Î³èÆ°¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¤¯¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»öÌ³½ê¤¬¤ä¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°¤º´¥öÃ«¥í¥Õ¥ÈA¡×¤È¤¤¤¦80¿Í¤¯¤é¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤ë²ñ¾ì¤Ç¡¢Á°¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤Ë¤â¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¤¡¢¥¥ã¥Ñ¤È¤¤¤¤¡¢´°Á´¤Ë·Ý¿Í¤µ¤ó»ÅÍÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¼èºà¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ç»¸ü¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò·î¥¤¥Á¤Ç¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ºÎé¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡£¤¹¤´¤¤»öÌ³½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?
¡½¡½¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤µ¤ó¤Î¡Ø¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸Å´Ü¤µ¤ó¤Ï²¿²ó¤«¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤ò°ì¾ÏÊ¬¤¯¤é¤¤½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤âÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¥È¡¼¥¯¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤¨!¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤ªÀ¤¼¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
»ä¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¿Í¤Î5ÇÜ¤°¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¤â¡¢Å´ËÀ¤ÎµÕ¾å¤¬¤ê¤â¡¢²¿¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤â¤«¤Ê¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ÂÇÜ¸µ¼óÁê°Å»¦¤ÎÆü¡½¡½¡Ö¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡×
¡½¡½¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢7·î8Æü¡£Àè¤Û¤É¤âÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
7·î8Æü¤Î0»þ¤ò²ó¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤Þ¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Î¤Ä¤é¤¤½Ö´Ö¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¡£
¡½¡½½Æ·â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ìÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
¤¹¤°°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬ËèÆüÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¹¤«!? ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¤¹¤°¤Ë¼èºà¹¶Àª¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¹¤°¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢5Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤â10Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼¡Âè¤ËÆ°Ø©¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ä¤Ï¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤ËÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡£1»þ´Ö·Ð¤Á¡¢2»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤«¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Á´¿È¤Î·ì¤Îµ¤¤¬¥µ¡¼¥Ã¤È°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤â²òÀâ°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¶ÛµÞ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤ÏBS¤Î¡Ø¹ñºÝÊóÆ»¡Ù¤È¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¡¢¸ý¤À¤±¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï´äÅÄ¤µ¤ó¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
»öÁ°¤ËÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áá´üÂà¿¦ÆÏ¤Ï6·î¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï°ÂÇÜ¤µ¤ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Î°Å»¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤ë¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«?
À¸Á°¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤«ÆóÅÙ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ì!¡×¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü´äÅÄÌÀ»ÒÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢96Ç¯¤ËÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ(NHK)Æþ¶É¡£²¬»³ÊüÁ÷¶É¤Ç²¬»³¸©·Ù¡¢²¬»³ÃÏÊýºÛÈ½½ê¡¢²¬»³ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤òÃ´Åö¡£2000Ç¯¤ËÅìµþ¤ÎÀ¯¼£Éô¤Ø°ÛÆ°¤·¡¢02Ç¯¤ËÅö»þ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÈÖµ¼Ô¤òÃ´Åö¡£°Ê¹ß¡¢³°Ì³¾Ê¤äÀ¶ÏÂ²ñ¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Ë¤Ï´É¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ´Åö¤·¤Ä¤Ä¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò¼èºà¤¹¤ë¡£22Ç¯¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¡¢·î´©»ï¤äÀìÌç»ï¤Ê¤É¤Ç¼¹É®³èÆ°¡¢¥É¥È¡¼¥ë¡¦Æü¥ì¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢ÀéÍÕÂç³Ø¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£9·î19Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ø´äÅÄÌÀ»Ò¤Î¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ñ¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤òÅìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«¥í¥Õ¥ÈA¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£
NHKÀ¯¼£Éô»þÂå¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Ë¡ÈºÇ¤â¿©¤¤¹þ¤ó¤Àµ¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿´äÅÄÌÀ»Ò»á¡£2022Ç¯¤ÎÂà¶É¸å¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼èºà³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¡ØLive News¥¤¥Ã¥È!¡Ù¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶É°÷»þÂå¤ËÁ´¤¯¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤â²Ì´º¤Ë»²Àï¤·¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á
¡û¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ë´¶¤¸¤ë¡ÖÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×Âé¸ïÌ£
¡½¡½¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤ÏÁ°ÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
°·¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤Î¤È¤¤Ï³ä¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¹àÌÜ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥®¥å¥Ã¤È¹Ê¤Ã¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤äÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¤äÇØ·Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤«¤é°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÏÃ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Âé¸ïÌ£¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡¢¼Ü¤¬¡Ä(¾Ð)¡£ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Î²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÎáÏÂ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·(¾Ð)¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î»ëÅÀ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö±ÊÅÄÄ®¤ä²â¤¬´Ø¤Ç¤Ï¼Â¤Ï¤³¤ó¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡£»ä¤ÏÀ¯¼£µ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ë²»¿§¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¤À¤ó¤À¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½NHK»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£NHK¤Ç¤ÏÌë7»þ¤È¤«9»þ¤Î¹ÅÇÉ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö¼óÁê´±Å¡¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Ö5»þ¡Ù¤È¤¤¤¦À¸³è¾ðÊó¤â°·¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸¶¹Æ¤Ê¤·¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬³°¤ì¤¿³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¯¼£Éô¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀìÌç³°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¤ÇÊÌ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¼Â¤ÏÄ¹¤¤¤³¤ÈÀ¯¼£µ¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢°Û¶È¼ï¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±ÊÅÄÄ®¤ä²â¤¬´Ø¤Î¼èºà¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢»Å»ö¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¡¢²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤äÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤É¤È½ã¿è¤Ë¤ªÍ§Ã£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢ÉÂµ¤¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ä¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤â½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤¬µÞ¤ËË¬¤ì¤Æ²ð¸î¤Î¸¦µæ¤ä¼ÂÁ©¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬ÈÖÁÈ¤Ç°·¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤ÎÊý¤¬Íè¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¶É°÷»þÂå¤«¤é½©¸µ¹¯¤Î¾Ò²ð¤Ç·ÝÇ½³¦¤È°Û¶È¼ï¸òÎ®
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º·ÝÇ½³¦¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
¤½¤ì¤Ï½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´¾Ò²ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤ÈÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ä¼èºà¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÙÇÃ×»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤äÆüÄ«´Ø·¸¤Ê¤É¤è¤¯¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¿Æ¤·¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢À¸³è¾ðÊó¤ò°·¤¦¡Ø¥·¥Ö5»þ¡Ù¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤ë¤ó¤À!¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´¤¯¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÏÃÂê¤ÎºÝ¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬2009Ç¯¤Ç¡¢Â¤ÎÎ¢¤ËÈéÉæ¼ðáç¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯¤´¤È¤Ë±¦¤Èº¸¤ÎÎ¾Êý¤Î¼ðáç¤ò¤¨¤°¤ê¼è¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢¿ô¥«·î¤Ï¾¾ÍÕ¾ó¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Âç»È´Û¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤Î¸å2017Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤¬Áá´ü¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â°À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¶¦Â¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Çº£¤Ï·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤â¤¹¤¤Â¡¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃû¸õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë¸¡ºº¤·¤Æ¡¢Áá¤áÁá¤á¤ÎÂÐ½è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¤ÎÎ¢¤ÎÈéÉæ¼ðáç¤Î»þ¤Ë¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áá¤¯È¯¸«¤¹¤ì¤ÐÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ç±¸¶ÉÂ¤äÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÂÃ±Õ¤âÎÞ¤â½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤â¶¦Â¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÉÂÂ©ºÒ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î¾å¡¢¤ªÊìÍÍ¤Î²ð¸î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤Î2Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¤·¡¢²ð¸î¤¬µÞ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼èºàÀè(¡á°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê)¤Ï°Å»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡ü¾×·â¤Î¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¡Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö¿¼¤¤À¤³¦¡×
¡½¡½NHK¤òÂà¿¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¯¼£Éôµ¼Ô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¼èºàÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤Ë¿¼¤¯¿©¤¤¹þ¤á¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤Æ°ìÊó¤ä¿¿Áê¤Ê¤É¤Î¿¼¤¤¾ðÊó¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤ï¤ÐÀ¯¼£µ¼ÔÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¶¥Áè¤Ç¤·¤¿¡£ÎÉ¤·°¤·¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£µ¼Ô¤Î³°Â¦¤À¤È¿¼¤¤¾ðÊó¤ËÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤Éº£¤Ï¡¢À¯¼£²È¤¬SNS¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤ê¤âÀè¤ËSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë·Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¼£Éôµ¼Ô¤ÎÌò³ä¤äÂ¸ºß°ÕµÁ¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀ¯¼£Éô¤â´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï°ìÊý¾ðÊó¤ò¡¢¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿¼ËÙ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ü¤ÎÀ©Ìó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤Î¤¦¤Á¾åÀ¡¤ß¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾ðÊó¤ò¤â¤¦¾¯¤·»ëÄ°¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¡£¤É¤³¤«¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ê·Á¤Ç¡¢À¯¼£¤Ë¸Â¤é¤º¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤Ç¤¹¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò¤¬Áá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯»Ô¾ì²þ³×¤Ï¡¢¶È³¦¤È¤·¤ÆÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Î¨Àè¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½22Ç¯¤ËÁá´üÂà¿¦¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤µ¤ó¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¤â¤¦ËÜÅö¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï¼¡¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î·ë²ÌÀÕÇ¤¤ò³Ð¸ç¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÀº°ìÇÕ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ËÎ×¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤óËÜÅö¤ËÌ¿¤òºï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î·ä¤òÁÀ¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÚÆù¤ò¹ó»È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡ØÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤º¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤Î»¦µ¤Î©¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ï²¿!?¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³§¤µ¤ó¤¬ÄÞº¯¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÁÛÁü¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½MC¤Î¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥È¡¼¥¯¤ÎÀï¾ì¡×¤È¸À¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤¢¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÃÎ¤é¤Ì¤¬Ê©¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½Ö»þ¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤«¤é²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤âÄ¹»þ´Ö¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥¸¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂç¤¤¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¸½¾ì¤ò²¿²ó¤«·Ð¸³¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¶¯¤µ¤ò¡¢±é¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¿¼¤¤À¤³¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»àÆ®¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¿ÍÀ¸½ªÈ×¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌ¤ÃÎ¿ô¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï°áÁõ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î°áÁõ¤¬(Êì¹»¤Î)¸©Î©ÀéÍÕ¹â¹»¤Ë¤è¤¯»÷¤¿À©Éþ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤×¤Á¥Ð¥º¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËºÜ¤Ã¤¿¤é¡Ö°Õ³°¤È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£À¯¼£µ¼Ô¤Î»þ¤Ï»¦³²Í½¹ð¤¬Íè¤¿¤ê¡¢ÇÍëÊ»¨¸À¤Î¤ªÍÕ½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤´Ö¡Ö¥Ò¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡×¤È¤·¤Æºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
Instagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¤Ç¤ÎÀ©Éþ»Ñ
¡û¼óÁê¸øÅ¡¤Î¡ÈÎî¡É¤ò¤á¤°¤ëÎòÂåºËÁêÈëÏÃ
¡½¡½»öÌ³½ê¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ÊÅù¿ÈÂç¤Î50Âå½÷À¤Î°ìÌÌ¤â¤ª¸«¤»¤·¡¢ ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢Î¹ÈÖÁÈ¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹ÈÖÁÈ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
¡Ø¥Ð¥«ÀµÄ¾¤Ë¤ª¥¸¥ã¥Þ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥å¥¢¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ò¥í¥±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢±é¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤ÇÂ¨¶½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æù¤Þ¤ó°ì¤Ä¿©¤Ù¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â³§¤¬±Ç¤ë³ÑÅÙ¤äÆù¤Þ¤ó¤¬À¸¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ø¤Ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ·Ñ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²è³Ñ¤Î¤É¤ÎÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ï¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÈø·Á(µ®¹°)¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ç¥í¥±¤·¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦³¹¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³¹¤Î¿Í¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¥í¥±¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ÎÃæ²Ú³¹¥í¥±¤Ç¤ÏÀê¤¤¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¾Ü¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»»Ì¿³Ø¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¡¢¼êÁê¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ä¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Øº×¤Î»þ¤¬°ìÈÖ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Îî´¶¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼óÁê¸øÅ¡¤Ë¤ÏÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤Îµ¾À·¼Ô¤ÎÎî¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¸µÁíÍý¤Ï¡Ö¸«¤¿!¡×¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤ÎÂ¤ò¸«¤¿¤È¤«¡¢2·î26Æü¤ÎÌë¤Ë¿²¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤¹¤ë¤È¤«¡£°ÂÇÜÁíÍý¤Î»þ¤ÏÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÝ¤ò³ä¤ë¥é¥Ã¥×²»¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ÖÄ°¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤³¤ì¤«¤é¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é·Ù¸î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç·Ù»ëÄ£¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£·ë¶Éµ¢Âð¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡£»ä¤¬¡ÖÁíÍý¡¢Îî¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸À¤¦¤ÈËÜµ¤¤Ç·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
¡½¡½ÎòÂå¼óÁê¤¬²¿¿Í¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ºÎé¤Ê¤¬¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ö¤ó¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è¸øÅ¡¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¥é¥Ã¥×²»¤òÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¼¤¹¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤â¤¦·è¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥ª¥ÐQÀ¤Âå¤À¤«¤é¡¢¤ª¤Ð¤±¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)
¡ü¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À»ö·ïµ¼Ô»þÂå¤Î¥¹¥¯¡¼¥×
¡½¡½¡Ö²»³ÚÈÖÁÈ¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢MC¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«? ¤½¤ì¤È¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ?
¤³¤ì¤Ï¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤òÄ°¤¯Î©¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤â¤¤¤Ä¤«Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£BS¥Õ¥¸¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥³¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤«¤±¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢OA¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤Î²ÎÀ¼¤ÇÊ°³´¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤é²Î¤Ï¤è¤¯ÓÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
¥³¥í¥ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï³ä¤È¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¤â¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï·Ù»¡´±¤È¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¤Ç»ö·ïµ¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¼èºàÀè¤¬¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Þ¥Þ¤È¥Á¡¼¥Þ¥Þ2¿Í¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¡¢»þ¡¹Î®¤·¤Î¥®¥¿¡¼¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÅ¹¤À¤È¡¢¥Þ¥Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ý¤â´Ë¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥Þ¤¬²¬ËÜ¿¿Ìë¤µ¤ó¤Î¡ÖAlone¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼èºàÀè¤Î·Ù»¡´±¤Î´é¤¬²º¤ä¤«¤Ë¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¤¤¤²Î¤Ç¤¹¤Í¡£X¥Ç¡¼¤â3Æü¸å¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í?¡×¤ÈÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö3Æü¸å¤ÎÄ«¤À¡£¥«¥á¥é¹½¤¨¤È¤±¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¤â¤Ê¤ó¤«1¶Ê¹Ô¤±¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢»ä¤ÏÂØ¤¨²Î¤Ç¤¹¤è¡£ËÙ¹¾½ã¤µ¤ó¤Î¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥°¥é¥¹¡×¤Ç¡¢¡Ö¢öÆÃ¥À¥Í¤ò¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡×¡Ö¢öÄ«Æü¤Ê¤ó¤« ËèÆü¤Ê¤ó¤« ÆÉÇä¤Ê¤ó¤«¡Á¡×¤Ã¤Æ¡£¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥¥ë¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¿ÍÌ®¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)
¡½¡½·º»ö¤µ¤ó¤ÎÀ¤Âå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¶Ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
·Ù»¡´±¤¬²Î¤¦¶Ê¡¢À¤Âå¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¨»´¤Ê»ö·ï¤¬²ò·è¤·¤¿¸å¤À¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÄ¤¤¤¤È²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ÇÄË´¶¤·¤¿¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎÀÕÇ¤
¡½¡½ÈÖÁÈ½Ð±é°Ê³°¤Ç¤â¡¢2¼Ò¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î½ÅÍ×À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤«¤Ë³°¤Î¶õµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¹¹ÔÉô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢³ô¼ç¤ÎÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡£¼Ò³°¼è¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´íµ¡´ÉÍý¤ÎÉôÊ¬¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ðí´í°¤Ê¤¯¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¯¼£¤Î¼èºà¤â°ú¤Â³¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NHK»þÂå¤è¤ê¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶É°÷¤Î»þ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Á¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ã´Åö³°¤ÎÀ¯ÅÞ¤äÇÉÈ¶¡¢´±Ä£¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Î¤Ï±óÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼èºà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÊä¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÀÎ¼è¤Ã¤¿µÏÊÁ¤ÇÀ¯¼£²È¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¼èºà¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤±öÇß¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼èºà¤ËÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¥í¥±ÈÖÁÈ¤Ë¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤È¡¢³èÆ°¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Éô¤Î³èÆ°¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÇ¯Îð¤È¤³¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£À¤³¦¤âÆüËÜ¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾Êý¤Ç¸ø¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÀµ³Î¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊ¬ÃÇ¤Î»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä´ó¤»¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Î°ì¤Ä¤ÎÌò³ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ü¤Þ¤µ¤«¤Î°¤º´¥öÃ«¤Ç¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡Ö»öÌ³½ê¤¬¤ä¤ì¤È¡×
¡½¡½º£¸å¤Î³èÆ°¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¤¯¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»öÌ³½ê¤¬¤ä¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°¤º´¥öÃ«¥í¥Õ¥ÈA¡×¤È¤¤¤¦80¿Í¤¯¤é¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤ë²ñ¾ì¤Ç¡¢Á°¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤Ë¤â¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¤¡¢¥¥ã¥Ñ¤È¤¤¤¤¡¢´°Á´¤Ë·Ý¿Í¤µ¤ó»ÅÍÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¼èºà¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ç»¸ü¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò·î¥¤¥Á¤Ç¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ºÎé¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡£¤¹¤´¤¤»öÌ³½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?
¡½¡½¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤µ¤ó¤Î¡Ø¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸Å´Ü¤µ¤ó¤Ï²¿²ó¤«¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤ò°ì¾ÏÊ¬¤¯¤é¤¤½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤âÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¥È¡¼¥¯¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤¨!¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤ªÀ¤¼¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
»ä¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¿Í¤Î5ÇÜ¤°¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¤â¡¢Å´ËÀ¤ÎµÕ¾å¤¬¤ê¤â¡¢²¿¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤â¤«¤Ê¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ÂÇÜ¸µ¼óÁê°Å»¦¤ÎÆü¡½¡½¡Ö¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡×
¡½¡½¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢7·î8Æü¡£Àè¤Û¤É¤âÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
7·î8Æü¤Î0»þ¤ò²ó¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤Þ¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Î¤Ä¤é¤¤½Ö´Ö¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¡£
¡½¡½½Æ·â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ìÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
¤¹¤°°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬ËèÆüÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¹¤«!? ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¤¹¤°¤Ë¼èºà¹¶Àª¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¹¤°¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢5Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤â10Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼¡Âè¤ËÆ°Ø©¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ä¤Ï¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤ËÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡£1»þ´Ö·Ð¤Á¡¢2»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤«¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Á´¿È¤Î·ì¤Îµ¤¤¬¥µ¡¼¥Ã¤È°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤â²òÀâ°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¶ÛµÞ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤ÏBS¤Î¡Ø¹ñºÝÊóÆ»¡Ù¤È¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¡¢¸ý¤À¤±¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï´äÅÄ¤µ¤ó¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
»öÁ°¤ËÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áá´üÂà¿¦ÆÏ¤Ï6·î¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï°ÂÇÜ¤µ¤ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Î°Å»¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤ë¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«?
À¸Á°¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤«ÆóÅÙ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ì!¡×¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü´äÅÄÌÀ»ÒÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢96Ç¯¤ËÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ(NHK)Æþ¶É¡£²¬»³ÊüÁ÷¶É¤Ç²¬»³¸©·Ù¡¢²¬»³ÃÏÊýºÛÈ½½ê¡¢²¬»³ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤òÃ´Åö¡£2000Ç¯¤ËÅìµþ¤ÎÀ¯¼£Éô¤Ø°ÛÆ°¤·¡¢02Ç¯¤ËÅö»þ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÈÖµ¼Ô¤òÃ´Åö¡£°Ê¹ß¡¢³°Ì³¾Ê¤äÀ¶ÏÂ²ñ¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Ë¤Ï´É¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ´Åö¤·¤Ä¤Ä¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò¼èºà¤¹¤ë¡£22Ç¯¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¡¢·î´©»ï¤äÀìÌç»ï¤Ê¤É¤Ç¼¹É®³èÆ°¡¢¥É¥È¡¼¥ë¡¦Æü¥ì¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢ÀéÍÕÂç³Ø¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£9·î19Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ø´äÅÄÌÀ»Ò¤Î¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ñ¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤òÅìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«¥í¥Õ¥ÈA¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£