【台風情報】台風6号(ウィパー) 今後の勢力と進路は 最大瞬間風速45メートル予報 あさってには熱帯低気圧になる見込み 今後の天気を画像で
台風6号(ウィパー)
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2025年7月21日9時50分発表 気象庁
21日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 華南
中心位置 北緯21度35分 (21.6度)
東経109度50分 (109.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 南側 440 km (240 NM)
北側 280 km (150 NM)
21日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯20度55分 (20.9度)
東経108度40分 (108.7度)
進行方向、速さ 西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
22日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯20度30分 (20.5度)
東経107度20分 (107.3度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 185 km (100 NM)
23日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯20度05分 (20.1度)
東経104度10分 (104.2度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 992 hPa
予報円の半径 155 km (85 NM)
■今後の天気は
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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