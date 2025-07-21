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台風6号(ウィパー)

【写真を見る】【台風情報】台風6号(ウィパー)　今後の勢力と進路は　最大瞬間風速45メートル予報　あさってには熱帯低気圧になる見込み　今後の天気を画像で

2025年7月21日9時50分発表　気象庁

21日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    華南
中心位置    北緯21度35分 (21.6度)
東経109度50分 (109.8度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域    南側 440 km (240 NM)
北側 280 km (150 NM)

21日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯20度55分 (20.9度)
東経108度40分 (108.7度)
進行方向、速さ    西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

22日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯20度30分 (20.5度)
東経107度20分 (107.3度)
進行方向、速さ    西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 185 km (100 NM)

23日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯20度05分 (20.1度)
東経104度10分 (104.2度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    992 hPa
予報円の半径    155 km (85 NM)

■今後の天気は

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2058285?display=1