¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤«¤â¡ª¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëËÜÃª£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡ÖËÜÃª¤ÎÃæ¿È¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤Î¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤É¤ó¤ÊËÜ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤«¤é¡ÖÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¤³¤Î»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤«¤â¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ëËÜÃª¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡Ö¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¡×
¡ÖÃË¸þ¤±¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤Ã¤Á¤â¾Ü¤·¤¤¤«¤éÏÃ¤âÃÆ¤ß¤½¤¦¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôºý¤Ç¤â¡Ö¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¡×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥à¥ê¤·¤ÆÆÉ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢¶½Ì£¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë°ÕÌ£¤Ç¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£²¡Û½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï±¿Ì¿¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡ÖÁ°¤Ë¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¡×
¡ÖÆ±¤¸ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡Ø¤¢¤Ã¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸ËÜ¤ò¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£SNSÅù¤Ë¡Ö¹¥¤¤ÊËÜ¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬Áê¼ê¤Ê¤é¾¯¤·Ä´¤Ù¤Æ¡Ö¶öÁ³¡×¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡ÛÃËÀ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¡ÖËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¡×
¡ÖÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤òÁ¦¤á¹ç¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¡×¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¥¬¥Á¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¾×ÆÍ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤òµöÍÆ¤·¤Æ·ö²Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥Î¥ê¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªº×¤ê¥¬¥¤¥É¡×
¡Öº×¤ê¹¥¤¤Ë°¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´°Á´¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ªº×¤ê¥¬¥¤¥É¡×¤«¤éÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½Ð¿ÈÃÏ¤¬°ã¤¦Áê¼ê¤È¤Ê¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤âÀ®Î©¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¶µÍÜ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡ÖÌ¾ºî¾®ÀâÁ´½¸¡×
¡Ö¥í¥·¥¢Ê¸³Ø¤ÎÁ´½¸¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤ÎÊý¸þÀ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡Ö¶Á¤¯ËÜ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÃÎ¼±¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤À¤±¤Ï¿µ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£È¯¸«¤«¡©¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼êÌ¾´Õ¡×
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤ÎËÜÃª¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤Îà¤ÎËÜ¤¬¡¢Æó¿Í¤ò¶á¤Å¤±¤ë¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°Õµ¤Åê¹ç¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡ÛÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ÎÏÃ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡ÖÀìÌç½ñ¡×
¡ÖÂç³Ø¤Ç¤É¤ó¤Ê¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀìÌç½ñ¡×¤Ï¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÃËÀ¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÎ©ÈÄ¤Ë¿å¡×¤ÎÀâÌÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¤è¤¯¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¼êÎÁÍý¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ¡×
¡ÖËÜ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÁêÅö¾å¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤Î¼êÎÁÍý¤ËÌ´¤òÊú¤¯ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ¡×¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»É¤µ¤ëËÜ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤È¤Çº¤¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÎý½¬Ãæ¤Ê¤éÁÇÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÄÁ¤·¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤«¤â¡©¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×
¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¹¹ÔÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡Ö¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µ¥«¥ì¤È¤ÎÎ¹¹ÔÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷Í§Ã£¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤«°ì¿ÍÎ¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÎËÜ¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤È¹¥¤ß¤ÎÊý¸þÀ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êý¸þÀ¤Ê¤é¡Ö°ã¤¦À¤³¦¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢ËÜÃª¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤Ë²¿¤òÃÖ¤¯¤«¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¡Ú£±¡Û¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡Ö¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¡×
¡ÖÃË¸þ¤±¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤Ã¤Á¤â¾Ü¤·¤¤¤«¤éÏÃ¤âÃÆ¤ß¤½¤¦¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôºý¤Ç¤â¡Ö¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¡×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥à¥ê¤·¤ÆÆÉ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢¶½Ì£¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë°ÕÌ£¤Ç¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÆ±¤¸ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡Ø¤¢¤Ã¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸ËÜ¤ò¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£SNSÅù¤Ë¡Ö¹¥¤¤ÊËÜ¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬Áê¼ê¤Ê¤é¾¯¤·Ä´¤Ù¤Æ¡Ö¶öÁ³¡×¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡ÛÃËÀ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¡ÖËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¡×
¡ÖÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤òÁ¦¤á¹ç¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¡×¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¥¬¥Á¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¾×ÆÍ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤òµöÍÆ¤·¤Æ·ö²Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥Î¥ê¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªº×¤ê¥¬¥¤¥É¡×
¡Öº×¤ê¹¥¤¤Ë°¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´°Á´¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ªº×¤ê¥¬¥¤¥É¡×¤«¤éÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½Ð¿ÈÃÏ¤¬°ã¤¦Áê¼ê¤È¤Ê¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤âÀ®Î©¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¶µÍÜ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡ÖÌ¾ºî¾®ÀâÁ´½¸¡×
¡Ö¥í¥·¥¢Ê¸³Ø¤ÎÁ´½¸¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤ÎÊý¸þÀ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡Ö¶Á¤¯ËÜ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÃÎ¼±¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤À¤±¤Ï¿µ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£È¯¸«¤«¡©¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼êÌ¾´Õ¡×
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤ÎËÜÃª¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤Îà¤ÎËÜ¤¬¡¢Æó¿Í¤ò¶á¤Å¤±¤ë¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°Õµ¤Åê¹ç¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡ÛÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ÎÏÃ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡ÖÀìÌç½ñ¡×
¡ÖÂç³Ø¤Ç¤É¤ó¤Ê¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀìÌç½ñ¡×¤Ï¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÃËÀ¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÎ©ÈÄ¤Ë¿å¡×¤ÎÀâÌÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¤è¤¯¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¼êÎÁÍý¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ¡×
¡ÖËÜ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÁêÅö¾å¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤Î¼êÎÁÍý¤ËÌ´¤òÊú¤¯ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ¡×¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»É¤µ¤ëËÜ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤È¤Çº¤¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÎý½¬Ãæ¤Ê¤éÁÇÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÄÁ¤·¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤«¤â¡©¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×
¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¹¹ÔÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡Ö¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µ¥«¥ì¤È¤ÎÎ¹¹ÔÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷Í§Ã£¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤«°ì¿ÍÎ¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÎËÜ¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤È¹¥¤ß¤ÎÊý¸þÀ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êý¸þÀ¤Ê¤é¡Ö°ã¤¦À¤³¦¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢ËÜÃª¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤Ë²¿¤òÃÖ¤¯¤«¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë