¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥ª¡¼¥·¥ã¥ó£Ã¡ÛÅöÃÏ¥¨¥ó¥¸¥óÁê¾ì¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡¡¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Ï¡Ö74¡×¡Ö54¡×¡Ö44¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£³£°²ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤¬£²£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¸½¹Ô¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï£´·î¤Ë½é²¼¤í¤·¡£º£Âç²ñ¤¬£±£°ÀáÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£³Æµ¡¡¢£µ¡Á£·Àá¤Î»ÈÍÑ¤Ç¥º¥ÐÈ´¤±¤¿¥¨¡¼¥¹µ¡¤ÏÉÔºß¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö£·£´¡×¡Ö£µ£´¡×¡Ö£´£´¡×¤Î£³µ¡¤À¡£
¡Ö£·£´¡×¤Ï£²ÀáÌÜ¤Î£µ·îÀï¤Çº´Æ£ÂçÍ¤¤¬Í¥¾¡Àï¥«¥É¤Þ¤¯¤ê¤Ç£Ö¡£¡ÖÁ´Éô¤¤¤¤¡£¥¿¡¼¥Ü¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Ê¹ß£³Àá¤Ï¾å°Ìµé¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢Á°¡¹²ó¤Î¾®ÎÓ°ì¼ù¤âÍ¥½Ð£µÃå¤È¤·¤¿¡£Á°Àá¤ÎµÈÅÄ½ÓÉ§¤Ïµ¯¤³¤·¡¢¤«¤«¤ê¤ÎÄ´À°¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡ÖÁ´ÂÎ¤ËÎÏ¶¯¤¤¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¡¢½àÍ¥£³Ãå¤È¤·¤¿¡£
¡Ö£µ£´¡×¤Ï£²Ï¢Î¨¥È¥Ã¥×¤Î£µ£¹¡ó¤Ç£³ÀáÌÜ¤Î¾®»³ÊÙ£²Ãå¢ªÃæÅèÀ¿°ìÏº£µÃå¢ªÅÄÆ¬¼Â£µÃå¤È£³ÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¡£Á°Àá¤ÇÏ¢Â³Í¥½Ð¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤¿¤¬¡¢²ó¤êÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö£´£´¡×¤Ï½é²¼¤í¤·¤Î¿¹ÌîÀµ¹°£³Ãå¢ªÁ°ÌîÎµ°ì£³Ãå¤ÈÃÏ¸µ£Áµé¤¬¾å°Ìµé¤Î»Å¾å¤²¤ÇÏ¢Â³Í¥½Ð¡££´ÀáÌÜ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍ½ÁªÄÌ²á¤·¤¿»³°ìÅ´Ìé¤Ï¡Ö¿¤Ó¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿¤Ó·¿Ä´À°¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¤Ó·¿Ä´À°¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°Àá¤ÎÅÏÊÕÀéÁð¤Ï¿¤Ó¡¢²ó¤êÂ¤È·Ú²÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£·£³¡×¡Ö£¶£¹¡×¡Ö£¶£³¡×¤â¹¥ÁÇÀ¤À¡£¡Ö£·£³¡×¤ÏÁ°Àá¡¢ÅòÀî¹À»Ê¤¬¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¤òÃæ¿´¤Ë¥È¥Ã¥×µé¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢Í½Áª¼ó°ÌÄÌ²á¤«¤éÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¡£Í¥¾¡Àï¤Ï£µ¹æÄú¤Îº´¡¹ÌÚ¹¯¹¬¤Ëº¹¤µ¤ì¤Æ£²Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö£Ó£Ç¤Ç¤â¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¡££Ó£Ç£´£Ö¤Î¶¯¹ë¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤Ê¤é¡¢³èÌö¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö£¶£¹¡×¤Ï£³ÀáÌÜ¤ÎÊÌÉÜ¾»¼ù£¶Ãå¢ªÊ¿Èø¿òÅµ£²Ãå¤ÈÏ¢Â³Í¥½Ð¡£Ê¿Èø¤Î¹Ô¤Â¤Ï¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö£¶£³¡×¤Ï½é²¼¤í¤·¤ÎÆþ³¤³¾£²Ãå¢ªÅÏÊÕ¹À»Ê£³Ãå¤ÈÏ¢Â³Í¥½Ð¡£Ä¾Á°¤Î¾®ÎÓ°¦¼Â¤â¾å°Ìµé¤Î½®Â¤À¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¡£
¡Ö£¶£¶¡×¤ÏÁ°Àá¡¢ÅèÅÄµ®»Ù¤¬Í¥½Ð£¶Ãå¡£¡Ö£Ó£Ç¤Ç¶¯¤¤¿Í¤¬¾è¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂç²½¤±¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡££²ÀáÁ°¤ËÉðÅÄ¸÷»Ë¤¬¾å°Ì¤ÎÂ¤ÇÍ¥½Ð£µÃå¤Î¡Ö£³£¶¡×¤â½é²¼¤í¤·¤«¤é¹âÃÍ°ÂÄê¡£¤Þ¤¿Á°Àá¤ËÌîÄ¹À¥Àµ¹§¤¬¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¤¬¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡Ö£±£²¡×¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£½àÍ¥£±ÏÈ¤Ç¤Î£Æ¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¸¸¤ÎÍ¥½Ðµ¡¤À¡£