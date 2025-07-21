¥»¥ë¥Õ¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×½ø¥Î¸ý¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³« ¡ÖÁê¼êÎÏ»Î¤ÎÆ°¤w¡×¡È¤º¤Ã¤³¤±¡É¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿¶Á
¡ãÂçÁêËÐ¼··î¾ì½ê¡ä¡þÃæÆü¡þ20Æü¡þ°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° IG¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡Ú±ÇÁü¡Û¥»¥ë¥Õ¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É¤Ë¤º¤Ã¤³¤±¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡½ø¥Î¸ý¤Î¼èÁÈ¤ÎºÇ½é¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç»×¤ï¤ÌÄÁ»ö¤¬È¯À¸¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ò¼õ¤±¡¢Áê¼êÎÏ»Î¤¬»×¤ï¤º¡È¤º¤Ã¤³¤±¡É¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö½ø¥Î¸ý¤Ç¼«¤é¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡ÖÁê¼ê¤ÎÆ°¤w¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ø¥Î¸ýÆóËçÌÜ¡¦¶×ÂÀÀ®¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬½ø¥Î¸ýÉ®Æ¬¡¦°ÂÝæÇµ»³¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¡¢ºÇ½é¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¶×ÂÀÀ®¡£Â³¤¤¤Æ°ÂÝæÇµ»³¤¬¹ø¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¶×ÂÀÀ®¤¬º¸¼ê¤ò»ÅÀÚ¤êÀþ¤Ë¤Ä¤±¡¢Î×ÀïÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Ô»Ê¤Î¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¶×ÂÀÀ®¤¬±¦¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÀè¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÝæÇµ»³¤¬È¿±þ¤Ç¤¤º¤Ë±¦¼ê¤ò¥µ¥Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤ËÊ¿À®Æó½½»ÍÇ¯¡Ê2012Ç¯¡Ë»°·î¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À29ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¤âº¤ÏÇ¡£¥Ó¥¯¥Ã¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï»ß¤Þ¤ì¤º¡£¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Çº¸Â¡¢±¦Â¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢°ÂÝæÇµ»³¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¡¢±¦Â¡¢º¸Â¤È°ìÊâ¤º¤Ä²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È¤º¤Ã¤³¤±¡É¤È¤â¡È¤¬¤Ã¤«¤ê¡É¤È¤â¤È¤ì¤ëÌÌÇò¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁê¼ê¤ÎÆ°¤w¡×¡ÖÌ¯¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¡×¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ëw¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£°ìÊý¤Ç¤Ï¡Ö½ø¥Î¸ý¤Ç¼«¤é¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÈ¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆóÅÙÌÜ¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®Î©¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÇ´¤ë°ÂÝæÇµ»³¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿¶×ÂÀÀ®¤¬2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÇÔ¤ì¤¿°ÂÝæÇµ»³¤Ï3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë