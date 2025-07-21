²ÆµÙ¤ß¤Ë¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤¬²£ÉÍ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¸¶Å´Æ»ÌÏ·¿ÇîÊª´Û¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµé¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÇÆÃÊÌÁö¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È
²ÆµÙ¤ß¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤ËÏ¯Êó¡ª2025Ç¯7·î31Æü(ÌÚ)¤«¤é9·î1Æü(·î)¤Þ¤Ç¡¢¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¸¶Å´Æ»ÌÏ·¿ÇîÊª´Û¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Æ¥Ä¥â¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ò¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Áö¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë
º£²óÁö¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎTV¥¢¥Ë¥á(1984Ç¯¡ÁÊüÁ÷)¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿°ìÈÖ¥²¡¼¥¸¤ÎÅ´Æ»ÌÏ·¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎÐ¤Î¥Ñ¡¼¥·¡¼¡¢ÀÖ¤¤¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¢Âç¤¤Ê¥´¡¼¥É¥ó¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤¬Áö¤ë¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Æ¥Ä¥â¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢°ìÈÖ¥²¡¼¥¸¤Î¾øµ¤¡¦ÅÅµ¤¡¦¥È¥í¥ê¡¼¤Îµ°Æ»¤¬Áö¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë´ÑÍ÷ÀÊ¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î³¹¤òËÜÊª¤Î¼ÖíÒ¤¬Áö¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ð·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï3¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È(¥ë¡¼¥È1¡¢¥ë¡¼¥È3¡¢¥ë¡¼¥È5)¤Ç»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£»þ¹ïÉ½¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï1Æü¤Ë4²óÁö¹Ô¤¹¤ëÆü¤â¡ª¥Ñ¡¼¥·¡¼¤ä¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¢¥´¡¼¥É¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¢¥À¥°¥é¥¹¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥á¥¤¥Ó¥¹¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¢¥È¥Ó¡¼¡¢¥Ó¥ë&¥Ù¥ó¤Ê¤É¡¢ÁíÀª10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»þ´Ö¤òÊ¬¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
»þ¹ïÉ½¤Ï2¼ïÎà(A¤ÈB)ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ëÌÏ·¿¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£A ¤¬´ñ¿ôÆü¡¢B¤¬¶ö¿ôÆü¤Î»þ¹ïÉ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨ÌÏ·¿¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯Áö¹Ô¤òÃæ»ß¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
½ë¤¤Æü¤Ç¤â¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ»ÜÀß¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¸¶Å´Æ»ÌÏ·¿ÇîÊª´Û¤Ï²£ÉÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Î©ÃÏ¡£Ìó1200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹Âç¤Ê´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢Å´Æ»ÌÏ·¿À½ºî¡¦¼ý½¸²È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¸¶¿®ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎËÄÂç¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å´Æ»¹¥¤¤ÎÂç¿Í¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£²ÆµÙ¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£ÇîÊª´Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNS¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¦¤¨½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
¡Ú²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ò¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Áö¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë
º£²óÁö¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎTV¥¢¥Ë¥á(1984Ç¯¡ÁÊüÁ÷)¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿°ìÈÖ¥²¡¼¥¸¤ÎÅ´Æ»ÌÏ·¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎÐ¤Î¥Ñ¡¼¥·¡¼¡¢ÀÖ¤¤¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¢Âç¤¤Ê¥´¡¼¥É¥ó¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤¬Áö¤ë¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Æ¥Ä¥â¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢°ìÈÖ¥²¡¼¥¸¤Î¾øµ¤¡¦ÅÅµ¤¡¦¥È¥í¥ê¡¼¤Îµ°Æ»¤¬Áö¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë´ÑÍ÷ÀÊ¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î³¹¤òËÜÊª¤Î¼ÖíÒ¤¬Áö¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ð·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï3¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È(¥ë¡¼¥È1¡¢¥ë¡¼¥È3¡¢¥ë¡¼¥È5)¤Ç»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£»þ¹ïÉ½¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï1Æü¤Ë4²óÁö¹Ô¤¹¤ëÆü¤â¡ª¥Ñ¡¼¥·¡¼¤ä¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¢¥´¡¼¥É¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¢¥À¥°¥é¥¹¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥á¥¤¥Ó¥¹¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¢¥È¥Ó¡¼¡¢¥Ó¥ë&¥Ù¥ó¤Ê¤É¡¢ÁíÀª10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»þ´Ö¤òÊ¬¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
»þ¹ïÉ½¤Ï2¼ïÎà(A¤ÈB)ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ëÌÏ·¿¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£A ¤¬´ñ¿ôÆü¡¢B¤¬¶ö¿ôÆü¤Î»þ¹ïÉ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨ÌÏ·¿¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯Áö¹Ô¤òÃæ»ß¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
½ë¤¤Æü¤Ç¤â¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ»ÜÀß¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¸¶Å´Æ»ÌÏ·¿ÇîÊª´Û¤Ï²£ÉÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Î©ÃÏ¡£Ìó1200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹Âç¤Ê´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢Å´Æ»ÌÏ·¿À½ºî¡¦¼ý½¸²È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¸¶¿®ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎËÄÂç¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å´Æ»¹¥¤¤ÎÂç¿Í¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£²ÆµÙ¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£ÇîÊª´Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNS¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¦¤¨½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.