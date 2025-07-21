【参院選2025開票結果】比例代表（08時15分現在）

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【参院選2025】比例代表（定数50）　当選一覧（08:15現在）

獲得議席
自民：12、公明：4、立憲：6、維新：4、共産：2、国民：7、れい：3、参政：7、社民：1、保守：2、チみ：1、（残り：1）

　　　　　

【自由民主党】（獲得議席：12）（名簿登載者数：31）
名簿順位　氏名
当）1    舞立　昇治
当）2    福山　　守
当）3    犬童　周作
当）3    山田　太郎
当）3    見坂　茂範
　　3    鈴木　宗男
当）3    有村　治子
　　3    石田　昌宏
当）3    釜萢　　敏
当）3    東野　秀樹
　　3    和田　政宗
　　3    佐藤　正久
　　3    岸　　博幸
　　3    杉田　水脈
　　3    宮崎　雅夫
当）3    橋本　聖子
　　3    本田　顕子
　　3    田中　昌史
　　3    赤池　誠章
　　3    比嘉奈津美
　　3    斉藤　正行
　　3    山東　昭子
　　3    長尾　　敬
　　3    中田　　宏
　　3    中田フィッシュ　
　　3    繁本　　護
　　3    阿部　恭久
　　3    畦元　将吾
　　3    藤田　　誠
　　3    斉藤　里恵
　　3    宮窪　大作

　　　　　

【公明党】（獲得議席：4）（名簿登載者数：17）
名簿順位　氏名
　　1    新妻　秀規
　　1    原田大二郎
　　1    佐々木雅文
　　1    河野　義博
　　1    司　　隆史
当）1    平木　大作
　　1    高橋　次郎
　　1    中北　京子
　　1    藤井　伸城
　　1    河合　　綾
　　1    村岡　正敏
　　1    竹原　浩子
　　1    荒神　享佑
　　1    水島　春香
　　1    竹島　正人
　　1    羽場　正文
　　1    塩田　博昭

　　　　　　　　

【立憲民主党】（獲得議席：6）（名簿登載者数：22）
名簿順位　氏名
当）1    蓮　　　舫
当）1    岸　真紀子
　　1    水岡　俊一
　　1    小沢　雅仁
　　1    吉川　沙織
　　1    郡山　　玲
　　1    森屋　　隆
　　1    川田　龍平
　　1    白　　真勲
　　1    石川　大我
　　1    太田　真平
　　1    江畑弥八郎
　　1    越智　紀江
　　1    徳田　稚子
　　1    森　　裕子
　　1    古山　葉子
　　1    原谷　那美
　　1    平原　麗子
　　1    渡辺　雅行
　　1    西野　克也
　　1    寺田　博英
　　1    木村　正弘　

　　　　　

【日本維新の会】（獲得議席：4）（名簿登載者数：13）
名簿順位　氏名
当）1    嘉田由紀子
　　1    石井めぐみ
　　1    柳ケ瀬裕文
　　1    石　　　平
　　1    村山　祥栄
　　1    赤嶺　　昇
　　1    柴田　　巧
　　1    南原　竜樹
　　1    山口　和之
　　1    神戸　輝明
　　1    藤原　宏宣
　　1    久保　優太
　　1    宮沢　　靖

　　　　　　　

【日本共産党】（獲得議席：2）（名簿登載者数：19）
名簿順位　氏名
当）1    小池　　晃
　　1    山下　芳生
　　1    井上　哲士
　　1    畠山　和也
　　1    白川　容子
　　1    岩本　義孝
　　1    小山田友子
　　1    松崎　真琴
　　1    住寄　聡美
　　1    赤石　博子
　　1    矢野由紀子
　　1    藤本　真人
　　1    福島　一恵
　　1    鈴木　弘一
　　1    西山　頌秀
　　1    大岸　真弓
　　1    平　あや子
　　1    山田みのり
　　1    伊藤　和子

　　　　　　　　

【国民民主党】（獲得議席：7）（名簿登載者数：19）
名簿順位　氏名
当）1    田村　麻美
当）1    礒崎　哲史
当）1    浜野　喜史
　　1    平戸　航太
　　1    須藤　元気
当）1    足立　康史
　　1    薬師寺道代
　　1    宮入　盛豪
当）1    伊藤　辰夫
　　1    川崎　　稔
　　1    荒巻　豊志
　　1    藤井　信吾
         1    城戸　佳織
         1    大谷由里子
         1    小野　貴樹
         1    大津　浩子
         1    佐々木喜一
         1    武田　祐樹
         1    山田　吉彦

　　　　　　　　　　

【れいわ新撰組】（獲得議席：3）（名簿登載者数：12）
名簿順位　氏名
当）1    伊勢崎賢治
　　2    池沢　理美
　　2    岡本　麻弥
　　2    長谷川羽衣子
　　2    ミサオ・レッドウルフ
当）2    木村　英子
　　2    蓮池　　透
　　2    奥田芙美代
　　2    塩崎　　稔
　　2    辻村　千尋
　　2    二藤部冬馬
　　2    吉田幸一郎

　　　　　

【参政党】（獲得議席：7）（名簿登載者数：10）
名簿順位　氏名
当）1    松田　　学
　　1    寺西　一浩
当）1    安藤　　裕
　　1    川　裕一郎
当）1    岩本　麻奈
　　1    後藤　翔太
　　1    重松　貴美
当）1    安達　悠司
当）1    梅村みずほ
　　1    山中　　泉

　　　　　　　

【社会民主党】（獲得議席：1）（名簿登載者数：5）
名簿順位　氏名
　　1    山城　博治
　　1    花岡　　蔚
当）1    ラサール石井
　　1    甲斐　正康
　　1    大椿　裕子

　　　　　　　

【日本保守党】（獲得議席：2）（名簿登載者数：4）
名簿順位　氏名
　　1    百田　尚樹
当）1    北村　晴男
　　1    有本　　香
　　1    梅原　克彦

　　　　　　　　

【NHK党】（名簿登載者数：3）
名簿順位　氏名
　　1    浜田　　聡
　　1    福永　活也
　　1    川崎　貴浩

　　　　　　　

【再生の道】（名簿登載者数：9）
名簿順位　氏名
　　1    木島　康雄
　　1    浦野　　仁
　　1    宮田　崇生
　　1    宜保　晴毅
　　1    横山　春紀
　　1    小林　　学
　　1    金井　亨太
　　1    大谷　佳弘
　　1    水野　純也

　　　　　　　

【チームみらい】（獲得議席：1）（名簿登載者数：3）
名簿順位　氏名
当）1    安野　貴博
　　1    高山　聡史
　　1    須田英太郎

　　　　　

【その他】
＜日本誠真会＞（名簿登載者数：２）
　　1    吉野　敏明
　　1    木原功仁哉
＜無所属連合＞（名簿登載者数：2＞
　　1    藤村　晃子
　　1    大西　恒樹
＜日本改革党＞（名簿登載者数：1）
　　1    沓沢　亮治