【参院選2025開票結果】比例代表（08時15分現在）
【参院選2025】比例代表（定数50） 当選一覧（08:15現在）
獲得議席
自民：12、公明：4、立憲：6、維新：4、共産：2、国民：7、れい：3、参政：7、社民：1、保守：2、チみ：1、（残り：1）
【自由民主党】（獲得議席：12）（名簿登載者数：31）
名簿順位 氏名
当）1 舞立 昇治
当）2 福山 守
当）3 犬童 周作
当）3 山田 太郎
当）3 見坂 茂範
3 鈴木 宗男
当）3 有村 治子
3 石田 昌宏
当）3 釜萢 敏
当）3 東野 秀樹
3 和田 政宗
3 佐藤 正久
3 岸 博幸
3 杉田 水脈
3 宮崎 雅夫
当）3 橋本 聖子
3 本田 顕子
3 田中 昌史
3 赤池 誠章
3 比嘉奈津美
3 斉藤 正行
3 山東 昭子
3 長尾 敬
3 中田 宏
3 中田フィッシュ
3 繁本 護
3 阿部 恭久
3 畦元 将吾
3 藤田 誠
3 斉藤 里恵
3 宮窪 大作
【公明党】（獲得議席：4）（名簿登載者数：17）
名簿順位 氏名
1 新妻 秀規
1 原田大二郎
1 佐々木雅文
1 河野 義博
1 司 隆史
当）1 平木 大作
1 高橋 次郎
1 中北 京子
1 藤井 伸城
1 河合 綾
1 村岡 正敏
1 竹原 浩子
1 荒神 享佑
1 水島 春香
1 竹島 正人
1 羽場 正文
1 塩田 博昭
【立憲民主党】（獲得議席：6）（名簿登載者数：22）
名簿順位 氏名
当）1 蓮 舫
当）1 岸 真紀子
1 水岡 俊一
1 小沢 雅仁
1 吉川 沙織
1 郡山 玲
1 森屋 隆
1 川田 龍平
1 白 真勲
1 石川 大我
1 太田 真平
1 江畑弥八郎
1 越智 紀江
1 徳田 稚子
1 森 裕子
1 古山 葉子
1 原谷 那美
1 平原 麗子
1 渡辺 雅行
1 西野 克也
1 寺田 博英
1 木村 正弘
【日本維新の会】（獲得議席：4）（名簿登載者数：13）
名簿順位 氏名
当）1 嘉田由紀子
1 石井めぐみ
1 柳ケ瀬裕文
1 石 平
1 村山 祥栄
1 赤嶺 昇
1 柴田 巧
1 南原 竜樹
1 山口 和之
1 神戸 輝明
1 藤原 宏宣
1 久保 優太
1 宮沢 靖
【日本共産党】（獲得議席：2）（名簿登載者数：19）
名簿順位 氏名
当）1 小池 晃
1 山下 芳生
1 井上 哲士
1 畠山 和也
1 白川 容子
1 岩本 義孝
1 小山田友子
1 松崎 真琴
1 住寄 聡美
1 赤石 博子
1 矢野由紀子
1 藤本 真人
1 福島 一恵
1 鈴木 弘一
1 西山 頌秀
1 大岸 真弓
1 平 あや子
1 山田みのり
1 伊藤 和子
【国民民主党】（獲得議席：7）（名簿登載者数：19）
名簿順位 氏名
当）1 田村 麻美
当）1 礒崎 哲史
当）1 浜野 喜史
1 平戸 航太
1 須藤 元気
当）1 足立 康史
1 薬師寺道代
1 宮入 盛豪
当）1 伊藤 辰夫
1 川崎 稔
1 荒巻 豊志
1 藤井 信吾
1 城戸 佳織
1 大谷由里子
1 小野 貴樹
1 大津 浩子
1 佐々木喜一
1 武田 祐樹
1 山田 吉彦
【れいわ新撰組】（獲得議席：3）（名簿登載者数：12）
名簿順位 氏名
当）1 伊勢崎賢治
2 池沢 理美
2 岡本 麻弥
2 長谷川羽衣子
2 ミサオ・レッドウルフ
当）2 木村 英子
2 蓮池 透
2 奥田芙美代
2 塩崎 稔
2 辻村 千尋
2 二藤部冬馬
2 吉田幸一郎
【参政党】（獲得議席：7）（名簿登載者数：10）
名簿順位 氏名
当）1 松田 学
1 寺西 一浩
当）1 安藤 裕
1 川 裕一郎
当）1 岩本 麻奈
1 後藤 翔太
1 重松 貴美
当）1 安達 悠司
当）1 梅村みずほ
1 山中 泉
【社会民主党】（獲得議席：1）（名簿登載者数：5）
名簿順位 氏名
1 山城 博治
1 花岡 蔚
当）1 ラサール石井
1 甲斐 正康
1 大椿 裕子
【日本保守党】（獲得議席：2）（名簿登載者数：4）
名簿順位 氏名
1 百田 尚樹
当）1 北村 晴男
1 有本 香
1 梅原 克彦
【NHK党】（名簿登載者数：3）
名簿順位 氏名
1 浜田 聡
1 福永 活也
1 川崎 貴浩
【再生の道】（名簿登載者数：9）
名簿順位 氏名
1 木島 康雄
1 浦野 仁
1 宮田 崇生
1 宜保 晴毅
1 横山 春紀
1 小林 学
1 金井 亨太
1 大谷 佳弘
1 水野 純也
【チームみらい】（獲得議席：1）（名簿登載者数：3）
名簿順位 氏名
当）1 安野 貴博
1 高山 聡史
1 須田英太郎
【その他】
＜日本誠真会＞（名簿登載者数：２）
1 吉野 敏明
1 木原功仁哉
＜無所属連合＞（名簿登載者数：2＞
1 藤村 晃子
1 大西 恒樹
＜日本改革党＞（名簿登載者数：1）
1 沓沢 亮治