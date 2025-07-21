【参院選2025開票結果】比例代表（08時15分現在）

【参院選2025】比例代表（定数50） 当選一覧（08:15現在）

獲得議席

自民：12、公明：4、立憲：6、維新：4、共産：2、国民：7、れい：3、参政：7、社民：1、保守：2、チみ：1、（残り：1）

【自由民主党】（獲得議席：12）（名簿登載者数：31）

名簿順位 氏名

当）1 舞立 昇治

当）2 福山 守

当）3 犬童 周作

当）3 山田 太郎

当）3 見坂 茂範

3 鈴木 宗男

当）3 有村 治子

3 石田 昌宏

当）3 釜萢 敏

当）3 東野 秀樹

3 和田 政宗

3 佐藤 正久

3 岸 博幸

3 杉田 水脈

3 宮崎 雅夫

当）3 橋本 聖子

3 本田 顕子

3 田中 昌史

3 赤池 誠章

3 比嘉奈津美

3 斉藤 正行

3 山東 昭子

3 長尾 敬

3 中田 宏

3 中田フィッシュ

3 繁本 護

3 阿部 恭久

3 畦元 将吾

3 藤田 誠

3 斉藤 里恵

3 宮窪 大作

【公明党】（獲得議席：4）（名簿登載者数：17）

名簿順位 氏名

1 新妻 秀規

1 原田大二郎

1 佐々木雅文

1 河野 義博

1 司 隆史

当）1 平木 大作

1 高橋 次郎

1 中北 京子

1 藤井 伸城

1 河合 綾

1 村岡 正敏

1 竹原 浩子

1 荒神 享佑

1 水島 春香

1 竹島 正人

1 羽場 正文

1 塩田 博昭

【立憲民主党】（獲得議席：6）（名簿登載者数：22）

名簿順位 氏名

当）1 蓮 舫

当）1 岸 真紀子

1 水岡 俊一

1 小沢 雅仁

1 吉川 沙織

1 郡山 玲

1 森屋 隆

1 川田 龍平

1 白 真勲

1 石川 大我

1 太田 真平

1 江畑弥八郎

1 越智 紀江

1 徳田 稚子

1 森 裕子

1 古山 葉子

1 原谷 那美

1 平原 麗子

1 渡辺 雅行

1 西野 克也

1 寺田 博英

1 木村 正弘

【日本維新の会】（獲得議席：4）（名簿登載者数：13）

名簿順位 氏名

当）1 嘉田由紀子

1 石井めぐみ

1 柳ケ瀬裕文

1 石 平

1 村山 祥栄

1 赤嶺 昇

1 柴田 巧

1 南原 竜樹

1 山口 和之

1 神戸 輝明

1 藤原 宏宣

1 久保 優太

1 宮沢 靖

【日本共産党】（獲得議席：2）（名簿登載者数：19）

名簿順位 氏名

当）1 小池 晃

1 山下 芳生

1 井上 哲士

1 畠山 和也

1 白川 容子

1 岩本 義孝

1 小山田友子

1 松崎 真琴

1 住寄 聡美

1 赤石 博子

1 矢野由紀子

1 藤本 真人

1 福島 一恵

1 鈴木 弘一

1 西山 頌秀

1 大岸 真弓

1 平 あや子

1 山田みのり

1 伊藤 和子

【国民民主党】（獲得議席：7）（名簿登載者数：19）

名簿順位 氏名

当）1 田村 麻美

当）1 礒崎 哲史

当）1 浜野 喜史

1 平戸 航太

1 須藤 元気

当）1 足立 康史

1 薬師寺道代

1 宮入 盛豪

当）1 伊藤 辰夫

1 川崎 稔

1 荒巻 豊志

1 藤井 信吾

1 城戸 佳織

1 大谷由里子

1 小野 貴樹

1 大津 浩子

1 佐々木喜一

1 武田 祐樹

1 山田 吉彦

【れいわ新撰組】（獲得議席：3）（名簿登載者数：12）

名簿順位 氏名

当）1 伊勢崎賢治

2 池沢 理美

2 岡本 麻弥

2 長谷川羽衣子

2 ミサオ・レッドウルフ

当）2 木村 英子

2 蓮池 透

2 奥田芙美代

2 塩崎 稔

2 辻村 千尋

2 二藤部冬馬

2 吉田幸一郎

【参政党】（獲得議席：7）（名簿登載者数：10）

名簿順位 氏名

当）1 松田 学

1 寺西 一浩

当）1 安藤 裕

1 川 裕一郎

当）1 岩本 麻奈

1 後藤 翔太

1 重松 貴美

当）1 安達 悠司

当）1 梅村みずほ

1 山中 泉

【社会民主党】（獲得議席：1）（名簿登載者数：5）

名簿順位 氏名

1 山城 博治

1 花岡 蔚

当）1 ラサール石井

1 甲斐 正康

1 大椿 裕子

【日本保守党】（獲得議席：2）（名簿登載者数：4）

名簿順位 氏名

1 百田 尚樹

当）1 北村 晴男

1 有本 香

1 梅原 克彦

【NHK党】（名簿登載者数：3）

名簿順位 氏名

1 浜田 聡

1 福永 活也

1 川崎 貴浩

【再生の道】（名簿登載者数：9）

名簿順位 氏名

1 木島 康雄

1 浦野 仁

1 宮田 崇生

1 宜保 晴毅

1 横山 春紀

1 小林 学

1 金井 亨太

1 大谷 佳弘

1 水野 純也

【チームみらい】（獲得議席：1）（名簿登載者数：3）

名簿順位 氏名

当）1 安野 貴博

1 高山 聡史

1 須田英太郎

【その他】

＜日本誠真会＞（名簿登載者数：２）

1 吉野 敏明

1 木原功仁哉

＜無所属連合＞（名簿登載者数：2＞

1 藤村 晃子

1 大西 恒樹

＜日本改革党＞（名簿登載者数：1）

1 沓沢 亮治