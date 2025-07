「earworm」の意味は？だれしも1度はこうなったことがあるはず！【1分英会話】

正解は「頭のなかで同じメロディーが繰り返される現象」でした!

メロディや曲が頭のなかで繰り返し再生され、なかなか消えない現象を経験したことはありませんか?

この表現は、まるで虫が耳に入り込んで離れないように、音楽が頭のなかにこびりついている様子を表現しています。

「That song is such an earworm; I've been humming it all day.」

(あの曲は本当に耳にこびりついていて、1日中口ずさんでいるよ)