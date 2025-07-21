¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Û¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¡×À¸¤à»ÑÀª
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½1µð¿Í¡Ê2025Ç¯7·î20Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥¯¥é¥Ã¥Á¡Êclutch¡Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤«¤à¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£Ìîµå¤Ç»È¤¦»þ¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¾¡Éé¶¯¤µ¡×¤ò¼¨¤¹¡£¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¹¥µ¡¤Ë¶¯¤¤ÂÇ¼Ô¤À¡£
¡¡ºå¿À´ÆÆÄ¡¦Æ£Àîµå»ù¤¬ÀèÆü¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°»þÂå¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤ÎÎý½¬Ãæ¡¢µ¼ÔÃÄ¤È¤Î»¨ÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¥¢¥¦¥È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Îºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤ËÂ³¤¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÏºÆ»°¥Ô¥ó¥Á¤Ç·èÄêÂÇ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤ÏÀ©µå¤¬Íð¤ì¡¢Åê¼ê¤ÎÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢3²ó¤Þ¤Ç5»Í»àµå¡£¤½¤ì¤Ç¤â2²óÎ¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢3²óÎ¢1»àËþÎÝ¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡ÈèÏ«¤ò¤ß¤Æ¤È¤Ã¤¿Æ£Àî¤Ï4²ó¤«¤é·ÑÅê¤Ë½Ð¤¿¡£2ÈÖ¼ê¡¦´äÄçÍ´ÂÀ¤Ï4²óÎ¢¡¢1»àËþÎÝ¤ò¾·¤¤¤¿¤¬ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡5²ó°Ê¹ß¤Ï¼«Ëý¤Îµß±ç¿Ø¤¬´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¡¢Åê¤²¤¤Ã¤¿¡£Ï¢Åê¤ÎÅòÀõµþ¸Ê¡¢µÚÀî²íµ®¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡¢´äºêÍ¥¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢1ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÉé¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿1ÅÀº¹»î¹ç¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç14¾¡ÌÜ¡Ê17ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¥«¥®¤Ï¥¯¥é¥Ã¥Á¤À¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Ê¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ¼Ô¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ¹Ç¯¸¦µæ¤¬¿Ê¤à¤¬¡¢¸¶°ø¤ÏÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¨¤ë¥Ô¥ó¥Á¤Î¶¯¤¤Åê¼ê¤Ï¤É¤¦ºî¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Æ£Àî¤ÏÁ°Ìë¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ËÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÅê¼ê¿Ø¤Î¸»¤ò¡Ö¸þ¾å¿´¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Æü¡¹¡¢Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¾ï¤Ëµ»¤òËá¤¯¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ö¡×¡Ö¿Ê¼è¤Îµ¤À¤ËÉÙ¤à»ö¡×¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ï¿å¸¶ÌÐ¤¬1961¡Ê¾¼ÏÂ36¡ËÇ¯¡¢Åì±Ç¡Ê¸½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ç¼ø¤±¤¿¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¥º·±¡×¤Ç¤¢¤ë¡£10¹àÌÜ¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í´Ö´°À®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¡£º´»³°ìÏº¡ØÆ®µ»¾ì¤Î¿Í¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¥ËÜ·®¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤é¤â´¶¤¸Æþ¤ê¡¢62Ç¯¡¢µåÃÄ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï49Ç¯¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿å¸¶¤¬±ÑÉ§´Ý¤ÇÉñÄá¹Á¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Àî¤Ï¤¤ç¤¦21Æü¡¢45ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤À¼ã¤¤ÀÄÇ¯»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¾¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¡¡¡á·É¾ÎÎ¬¡á
¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë