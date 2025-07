家具メーカー・イケアは発祥の地、スウェーデンにホテルを展開しています。そんな同社は6月、スペインのカナリア諸島に新たなホテルをオープンしました。そのホテルを早速利用したという英国人旅行インフルエンサーのレビューを紹介しましょう。

↑イケアのシンボル「ミートボール」がまさか…(画像提供/1Click/Unsplash)。

「ラス・ドゥナス・デ・サンタ・カタリナ・ブティック・ハウス」と名付けられたそのホテル。外観も内装も白をベースに黒をところどころに使った、おしゃれな大人向けブティックホテルといった雰囲気です。

イケアのロゴも、ロゴに使われれている青と黄色のカラーとは無縁。「ハウス」とネーミングされたように、全27室のこじんまりとした低階層の小規模ホテルです。

客室内に置かれたベッド、デスク、チェア、照明、ラグはすべてイケア製。バスルームのシンク、ミラー、タオルなどのリネン類から、コーヒーカップまで、どれもイケア製です。さらに、ホテル内にあるレストランの家具も、プールサイドに置かれたチェアも、とにかくイケアで統一されています。

ここを訪れたインフルエンサーのデイブさんは「IKEAのショールームみたいで素晴らしい!」と絶賛。

特に彼が喜んだのは、宿泊客は無料で利用できるという朝食。パン、サラダ、チーズ、フルーツなどをブッフェスタイルで自由に取って食べられます。もちろん、皿やフォークなどもイケア製品。リゾート地で、ゆっくりと静かに朝のひと時を過ごせるなんて「最高!」と彼は語っています。

しかし、デイブさんが唯一の残念ポイントとして挙げたことがありました。

それはレストランのメニューについて。「イケアのミートボールとグレービーソース、それにホットドッグがなかった」と残念がっているのです。

イケアのミートボールは1985年に発売されてから世界中で人気のメニュー。さらに、日本の店舗では100円で販売されているホットドッグなど、看板メニューがなかったことをデイブさんは「惜しい」と言っているんです。「もしこれらがメニューにあれば、すぐに注文する」

とはいえ、デイブさんも、その投稿を見たフォロワーも大絶賛のこのホテル。2つ星ホテルの評価と、比較的安価で利用できることも魅力のようです。それと、ホテルのベッドや家具は、宿泊客が組み立てする必要もありませんから、どうぞご安心ください。

