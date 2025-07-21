¡Ö¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÏº¤¾õÂÖ¤ò¶¯¤¯¼«³Ð¤·¡¢ÉÔ¹¬¡×¤Ê¤Î¤Ï½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¤¬Â¿¤¤¡Ä¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖÃË½÷³Êº¹¡×¤Î¸½¼Â
¡ÖÃæÎ®¸¸ÁÛ¡×¤Ï¤Ï¤ë¤«ÈàÊý¤Î²áµî¤ÎÌ´¡£
1980Ç¯Á°¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î³Êº¹³ÈÂç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸åÌá¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¸ÇÄê²½¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¿·¤·¤¤³¬µé¼Ò²ñ¡×¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¦¶¶ËÜ·òÆó¡Ø¿·¤·¤¤³¬µé¼Ò²ñ ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ò³Êº¹³ÈÂç¤Î²Ì¤Æ¡Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¿·¤¿¤ÊÄ´ºº¤ò¸µ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¸½¼Â¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¹¬¤»¤Ê¡×Ã±¿È½÷À¡¢¡Ö¹¬¤»¤È¤Ï¤¤¤¤¤«¤Í¤ë¡×Ã±¿ÈÃËÀ¡ÄÆüËÜ¤ÎÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô³¬µé¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃË½÷´Ö³Êº¹¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÃË½÷¤ÎÈæ³Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¶¶ËÜ·òÆó¡Ø¿·¤·¤¤³¬µé¼Ò²ñ ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ò³Êº¹³ÈÂç¤Î²Ì¤Æ¡Ó¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖÃË¡×¤È¡Ö½÷¡×
¿ÞÉ½£µ¡¦£¸¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÃËÀ¤È½÷À¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡Ø¿·¤·¤¤³¬µé¼Ò²ñ¡ÙÂè°ì¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¤Æ¤«¤é¡¢¾üÂ÷¤Ê¤É¤Î·Á¤ÇÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢59ºÐ°Ê²¼¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÃË½÷¤È¤âÌó41ºÐ¤Ç¡¢°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¿ÞÉ½£±¡¦£´¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ç¤ÏÌ¤º§Î¨¤¬74.5¡ó¤È¹â¤¯¡¢½÷À¤Ç¤ÏÌ¤º§¼Ô¤ÈÎ¥»àÊÌ¼Ô¤¬¤Û¤Ü7ÂÐ3¤Ç¤¢¤ë¡£¸Ä¿ÍÇ¯¼ý¤ÏÃË½÷¤È¤â200Ëü±ßÂæ¤ÎÁ°È¾¤À¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬40Ëü±ßÂ¿¤¤¡£À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÃËÀ¤¬404Ëü±ß¡¢½÷À¤¬356Ëü±ß¡¢»ñ»ºÁí³Û¤ÏÃËÀ¤¬806Ëü±ß¡¢½÷À¤¬635Ëü±ß¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃËÀ¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÂ¿¤¤¤¬¡¢Â¾¤Î³¬µé¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃø¤·¤¯¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£
ÉÏº¤Î¨¤Ï¤È¤â¤Ë3³äÂæ¤À¤¬¡¢½÷À¤Ï39.1¡ó¤È4³ä¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÏÃËÀ¤¬34.4»þ´Ö¡¢½÷À¤¬32.7»þ´Ö¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â40»þ´Ö¤ò¤«¤Ê¤ê²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯½¸·×¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï50.1¡ó¤È²áÈ¾¿ô¤¬¡¢½÷À¤Ç¤â38.1¡ó¤¬40»þ´Ö°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÐÌ³Àè¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÃË½÷¤È¤âÉý¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç´ë¶È¤È¾®ÎíºÙ´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â2³äÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¦¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÃËÀ¤Ç¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¿¦¤¬44.4¡ó¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ç¤Ï44.2¡ó¤Þ¤Ç¤¬»öÌ³¿¦¤Ç¤¢¤ë¡£ÈÎÇä¿¦¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¿¦¤ÏÃË½÷¤È¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÈæÎ¨¤òÀê¤á¤ë¤¬¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÂ¿¤¤¡£
ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¾º¿Ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç19.1¡ó¡¢½÷À¤Ç18.6¡ó¤È¡¢¿·Ãæ´Ö³¬µé¤äÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô³¬µé¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â2³ä¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤ä°Õ³°¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Ìò¿¦¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤ÏÃËÀ¤Ç3.8¡ó¡¢½÷À¤Ç2.0¡ó¤È¤¤ï¤á¤ÆÄã¤¤¤³¤È¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê»ñ³Ê¤ä»þµë¤Î¾å¾º¤ò¡Ö¾º¿Ê¡×¤È¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç47.6¡ó¡¢½÷À¤Ç55.0¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àµµ¬Ï«Æ¯¼Ô³¬µé¤ÈÂçº¹¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢À¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç27.5¡ó¡¢½÷À¤Ç33.2¡ó¤È¡¢Àµµ¬Ï«Æ¯¼Ô³¬µé¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¡ÖÃæ¡×°Ê¾å¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬5.6¡ó¡¢½÷À¤¬7.1¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢¤³¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³§Ìµ¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÏÉÏº¤ÁØ¤ËÆþ¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤¬¡¢Â¾¤Î³¬µé¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÞÉ½£±¡¦10¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤¬49.6¡ó¡¢½÷À¤¬39.1¡ó¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬10¡ó¤Û¤É¹â¤¤¡£¸Ä¿Í¼ýÆþ¡¢À¤ÂÓ¼ýÆþ¤È¤â¤ËÃËÀ¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Î³¬ÁØÅª°ÌÃÖ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Î´ð½à¤¬¹â¤á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤¬·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤³¬µé¼Ò²ñ¡ÙÂè»Í¾Ï¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤ÄÉÂ¡¦ÉÔ°Â¾ã³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢ÃËÀ21.3¡ó¡¢½÷À22.8¡ó¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤ÏÃËÀ¤¬27.5¡ó¡¢½÷À¤¬33.2¡ó¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÄã¤¤¤À¤±¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¹¬Ê¡¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬48.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ï65.1¡ó¤È¡¢Âç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹¬Ê¡´¶¤Î°ã¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÃËÀ¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤¬½÷À¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Ë¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂè»Í¾Ï¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¿Æ¤·¤¯¤·¡¢Íê¤ê¤Ë¤¹¤ëÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬42.7¡ó¡¢½÷À¤¬25.4¡ó¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬17.3¡ó¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
·ÐºÑ¾õÂÖ¤«¤é¤ß¤ë¤ÈÃËÀ¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÊý¤¬¤ä¤ä·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÏº¤¾õÂÖ¤ò¶¯¤¯¼«³Ð¤·¡¢ÉÔ¹¬¤Ê»×¤¤¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤è¤êÃËÀ¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ú¤Ä¤Å¤¡Û¡Ò¡Ö³Êº¹³ÈÂç¡×¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡Ö¿·¤·¤¤²¼ÁØ³¬µé¡×¡Ä¸½ÂåÆüËÜ¤Î¡Ö³¬µé¼Ò²ñ¡×¤Î¤·¤¯¤ß¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤³¬µé¼Ò²ñ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö³Êº¹³ÈÂç¡×¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡Ö¿·¤·¤¤²¼ÁØ³¬µé¡×¡Ä¸½ÂåÆüËÜ¤Î¡Ö³¬µé¼Ò²ñ¡×¤Î¤·¤¯¤ß